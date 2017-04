En medio de la escalada, EEUU envió un portaaviones a la península de Corea

Estados Unidos moviliza a su portaaviones USS Carl Vinson y su grupo de ataque hacia aguas cercanas a Corea del Norte como muestra de fuerza ante las insistentes pruebas con misiles por parte de Pyongyang, informaron fuentes del Pentágono a la cadena CNN.

El almirante Harry Harris, jefe del Comando del Pacífico, ha ordenado movilizar al portaaviones de la clase Nimitz y toda su flota de ataque hacia aguas cercanas a la Península de Corea, apuntaron.

El Carl Vinson, bajo el control de la Tercera Flota (Pacífico Oriental), ha suspendido una visita prevista a Australia y se volverá a dirigir a aguas cercanas a Corea del Norte, donde ya estuvo desplegado hace un mes para participar en maniobras militares anuales con Corea del Sur.

Las fuentes aseguraron que el movimiento es en respuesta a las nuevas provocaciones del régimen comunista de Corea del Norte, que recientemente realizó un ensayo de un misil de medio alcance y ha hecho pruebas con motores de misiles.

En lo que va del año, y en coincidencia con la llegada de Donal Trump a la Casa Blanca, Pyongyang hizo cuatro ensayos militares, entre pruebas de misiles y de motores de propulsión, a lo que se suman un número récord de lanzamientos de misiles y test atómicos en 2016 con los que el gobierno de Kim Jong-un ha subrayado su intención de apostar por la disuasión nuclear para garantizar su supervivencia.

Hace una semana, Trump advirtió que su país está preparado para actuar unilateralmente contra Corea del Norte, incluso sin acuerdo con China, aunque no aclaró de qué tipo de intervención se trataría.

"Si China no resuelve (el problema de) Corea del Norte, lo haremos nosotros", dijo el jefe de Estado norteamericano, que ante la pregunta del diario The Financial Times si eso significaba que Estados Unidos iniciaría conversaciones bilaterales directas con Pyongyang, Trump dijo: "No tengo nada más que decir al respecto".

Ahora, el envío del portaviones Carl Vinson hacia la zona de Corea sucede después de que esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, se reuniera en Florida con su homólogo chino, Xi Jinping, y ambos discutieran la necesidad de evitar nuevas provocaciones de Pyongyang, aliado de Beijing.