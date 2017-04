Lava Jato: la justifica brasileña apunta contra De Vido

La justicia brasileña avanza en la investigación Lava Jato. Ahora los fiscales presentaron cargos por corrupción y lavado contra Jorge y Bruno Luz, dos lobbistas vinculados al ex ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido.

Los fiscales acusaron a los Luz de participar en una red dedicada a la distribución de coimas -"propinas", en el área internacional de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, para obtener y destrabar negocios multimillonarios que beneficiaron a la firma cordobesa Electroingeniería, entre otras.

Se detectaron pruebas sobre el supuesto pago de coimas por US$ 15 millones por la venta de unos barcos a Petrobras, con la ayuda de Fernando Soares y Julio Camargo, y el entonces director de la petrolera, Néstor Cerveró.

Al aceptar colaborar con la Justicia, Soares y Cerveró contaron, entre otras operaciones delictivas en las que intervinieron, cómo fue la venta de la empresa Transener -que pertenecía a Petrobras- a Electroingeniería, con la ayuda del entonces ministro De Vido.

Según el magistrado, Cerveró cobró US$ 300.000 cuando Electroingeniería se quedó con Transener, la misma cifra que retuvo Soares pero con un destino aún incierto. Cerveró admitió que cobró esos US$ 300.000, que utilizó para comprar un inmueble en Brasil, y luego apuntó contra el ex ministro: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina", afirmó.

Fuente: La Nación