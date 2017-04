"Vuela alto, mi negra": el conmovedor mensaje de la mamá de Micaela

Horas después de confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela García, la chica que era buscada hace una semana en Gualeguay, su mamá Andrea Lescano escribió un mensaje lleno de amor dirigido a su hija en Facebook.

"Vuela alto mi negra!! como siempre lo hiciste. Te prometo que lucharé por tus ideales, que todos te puedan ver", escribió Andrea. "No me salen las palabras. Siempre estás en mi corazón. Agradezco y se que hice todo para hoy no sentirme arrepentida de haber dejado de hacer algo por vos", añadió.

"Agradezco y se que hice todo para hoy no sentirme arrepentida de haber dejado de hacer algo por vos. Vos me enseñaste a ser​ mamá. Te quiero mucho, te amo. ¡¡Hasta pronto mi negra!!", culmina el mensaje de la madre de Micaela García.

Micaela tenía un alto perfil solidario. Participaba como voluntaria social del Movimiento Evita y era una activa militante de la consigna #NiUnaMenos. "No me salen las palabras. Siempre estás en mi corazón", siguió la mujer.

Apenas algunas horas después de la aparición del cuerpo de su hija, la familia se ocupó de dejar en claro su estado de agradecimiento para con el fiscal de la causa, Ignacio Telenta, y difundieron un mensaje de "no hacer Justicia por mano propia" contra Sebastián Wagner, el hombre que se habría autoincriminado.