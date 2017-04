Sofía Gala: “La prensa frivoliza mi vida”

“Tengo tres laburos y no llego a fin de mes”, dijo Sofía Gala días atrás, causando una gran polémica. La actriz volvió a referirse al tema en una entrevista brindada a Catalina Dlugi, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Tras la polémica, la hija de Moria Casán aclaró sus dichos sobre su situación económica. “Se sobredimensionó lo que yo no dije. Cuando yo digo que no llego a fin de mes, no estoy diciendo que no tengo para comer. Porque para irme a trabajar, yo tengo dos personas que trabajan en mi casa, y para mí, no llegar a fin de mes es dejar a dos personas sin trabajo“, dijo Sofía.

Este sábado, en diálogo con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina”, la actriz dijo: “Como si viviéramos en Suiza, como si fuera la única persona de este país a la que le pasa”.

Luego, apuntó contra los medios por cómo trataron el tema. “De nuevo más de lo mismo, era muy obvio de lo que yo estaba hablando y lo deformaron y lo convirtieron en otra cosa. No tengo más ganas de aclarar nada”.

“Creo que tiene que ver con la mala saña y la mala leche que es moneda corriente de la prensa y de la comunicación de este país y de esta era”, criticó. Al tiempo que admitió que “lo único que me pasa con estas cosas es que ya no me dan ganas de opinar”.

Por último opinó que “las únicas personas que pueden interpretar lo que dijeron que yo dije son personas con mala leche, nada más. Yo no me siento bien con esto, no frivolizo mi vida, yo miro para atrás y son cosas que hubiese deseado que no pasaran, no me puedo reír de eso”, finalizó.