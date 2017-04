Micaela: crónica del aberrante caso que conmociona al país

Micaela García, la joven de 21 años que estaba desaparecida desde hace una semana, cuando salió de un boliche, fue encontrada asesinada este sábado entre pastizales en la ciudad entrerriana de Gualeguay, a siete kilómetros de la ruta nacional 12 y a ocho de donde se había hallado ayer su ropa, informaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo a las 11.30 en la Estancia Seis Robles, en una zona arbolada de difícil visibilidad desde la calle y camino al paraje rural de González Calderón, donde la víctima estaba desnuda y en un avanzado estado de putrefacción que, en principio, no permitió establecer cómo la mataron.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, aseguró que el principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner (30), detenido en la noche del viernes en la localidad bonaerense de Moreno, “no dijo nada” acerca del lugar dónde se encontraba el cuerpo y que lo ubicaron en base a cámaras de seguridad obtenidas en las últimas horas que “reconstruyeron” el recorrido que hizo tras interceptar a la joven.

Según Maslein, a esto “se sumaron testimonios de vecinos de la zona” y hoy “un can de rastro en tema cadavérico ubicó el lugar”, situado a ocho kilómetros de donde ayer se halló una sandalia, un short animal print y un manojo de llaves de la víctima.

Al momento del crimen, Wagner estaba en libertad porque no terminó de cumplir una condena a nueve años de prisión por dos violaciones ocurridas en Gualeguaychú y el juez de Ejecución Penal Carlos Rossi desoyó un informe del Servicio Penitenciario contra su libertad.

En base a esos antecedentes, el jefe de Policía dijo que el sospechoso “tenía como modus operandi ir despojando prendas (de sus víctimas) en el camino”, tal como habría ocurrido con Micaela, y recordó que, tras salir de prisión en agosto último, hacía tres meses que estaba viviendo en Gualeguay y ya conocía la zona.



Sebastián Wagner, el principal sospechoso.

Según Maslein, todavía no se pudo establecer cómo mataron a Micaela, por lo que el cuerpo fue remitido a la morgue judicial de Oro Verde, en Paraná, para efectuar la autopsia correspondiente.

Los investigadores tampoco determinaron todavía si el lugar donde se encontró el cadáver es el mismo donde la joven fue asesinada, por lo que la Policía Científica levantó rastros en busca de indicios en ese sentido.

Tras encontrarse el cuerpo, Maslein y el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, se reunieron con los padres de la víctima para notificarles que había sido asesinada, mientras que decenas de vecinos y amigos de Micaela se concentraron frente a la Jefatura Departamental de Policía.

Emocionado y al borde del llanto el papá de Micaela, Néstor García, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Concepción del Uruguay, pidió seguir el "orden institucional", no hacer "justicia por mano propia", y le solicitó a los amigos de Micaela que no le agregaran “más dolor a esto”, en presunta alusión a que no provoquen incidentes.



Néstor García, padre de Micaela.

"Ella quería cambiar estas cosas de la sociedad. Y el dolor no nos tiene que poner injustos", dijo Néstor, que destacó el trabajo de la Policía en la búsqueda de su hija y dijo que le hizo cambiar la “opinión” y el “preconcepto” que tenía acerca de la fuerza.

Por su parte, la madre de la víctima, Andrea Lescano, también agradeció la labor policial y a todos los habitantes de Gualeguay que pusieron sus propios vehículos para tratar de encontrar a su hija.

Luego de haber estado alojado en la Unidad Penal N°7 Casiano Calderón de Gualeguay, Wagner fue trasladado esta tarde a la ciudad de Federal, en el norte de la provincia, y se espera que mañana le tome declaración indagatoria el fiscal Ignacio Talenta.

El sospechoso fue detenido anoche por la Policía Bonaerense en la casa de su madre, situada en Tablada y Davaine, en el barrio Las Catonas, de Moreno, luego de que los investigadores realizaran intervenciones telefónicas.

En otra vivienda ubicada a pocos metros de allí había sido detenido el jueves el padrastro de Wagner, José Fabián Ehcosor (53), policía municipal del partido bonaerense de Malvinas Argentinas y suboficial retirado del Ejército, a quien se acusa de haber encubierto al sospechoso.

El otro capturado es Favio Pavón, dueño del lavadero donde trabajaba Wagner.

Según fuentes policiales, Wagner intentó suicidarse al ver a los policías que llegaban a detenerlo: el hombre se apoyó un revolver calibre .32 largo en la sien y se disparó dos veces, pero no salió ninguna bala, dijo el fiscal coordinador de Gualeguay, Dardo Tortul.

El arma, que se encontraba en muy mal estado y con la numeración limada, fue secuestrada para peritar por si fue utilizada para algún delito en Buenos Aires, agregó.

Micaela desapareció el sábado 1 de abril en Gualeguay, alrededor las 5.30, cuando regresaba caminando a su casa tras concurrir al boliche King.

Wagner se convirtió en sospechoso debido a sus antecedentes por abuso sexual y porque su auto fue visto a través de cámaras cerca del lugar donde la joven pasó por última vez.

Desde que desapareció la joven, decenas de familiares y amigos de Micaela participaron de marchas en Gualeguay, en otras ciudades de Entre Ríos y ayer en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, mientras que se planificaban otras para esta noche.