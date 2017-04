El mensaje de Flor Vigna contra el bullying

Flor Vigna se sumó a una campaña de concientización sobre el bullying. La actriz compartió su mensaje en Instagram e instó a cambiar el “bullying por el loving”.

La ex participante de Combate y Bailando por un Sueño publicó un video en Instagram para concientizar sobre este flagelo de la sociedad.

“Aprendí a reirme de cosas que me hacían mal. Y hoy siento que es necesario hablar del bullying porque recibo muchos mensajes de ustedes. Tengo una hermanita que también lo ha sufrido”, arrancó diciendo Flor.

“Me pasó a mí cuando era chica, que para trabajar de lo que hoy en día trabajo fui a muchos castings y muchas agencias que me criticaron un montón de cosas. Pero la verdad es que no necesitás la aprobación de nadie para ser quien sos. Podés mejorar para una meta, para un sueño, si vos de verdad lo creés y de una manera sana. Pero si cambiamos para la aprobación de alguien, creo que vamos mal”, sostuvo en el video que ya lleva más de 196 mil reproducciones.

Ademas, en el mensaje escrito que acompaña al video, Vigna pide: “Unámonos a Nosotras para cambiar el Bullying por Loving“.