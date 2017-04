Víctor Heredia: “El Gobierno pone en peligro la democracia”

Tras realizar una gira por América, Víctor Heredia brindó una entrevista a Diarioshow, donde criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri, bancó el paro general realizado el jueves pasado, y se refirió a “la grieta”.

“Han pasado tantas cosas en el camino y hemos vivido situaciones de muchas gratificaciones y también aquellas situaciones que nos ha hecho caminar sobre el filo de la navaja”, arrancó diciendo Heredia, recordando su vida.

Consultado por el paro general del jueves pasado, el intérprete de “Todavía cantamos” y “Sobreviviendo”, entre otros éxitos, dijo: “Fue la clara expresión de un pueblo que hizo su protesta en contra de la situación económica. Encerrar esto en una suerte de discriminación ideológica me parece lamentable. Y realmente, me preocupa cómo se va a enfrentar este endeudamiento en los próximos años”.

El artista sostuvo que “se está lesionando el bolsillo de la gente, son, en definitiva, principios fundamentales del neoliberalismo y como argumento para sostener toda esa prédica se sigue implementando el viejo recurso de echarle la culpa siempre al pasado”.

Al preguntarle sobre la ya conocida “grieta”, sostuvo que “Hay que dejar de lado estas diferencias y gobernar para todos”. “Me da mucha pena cómo se influye desde el poder para que se instale un odio de clases, se generen divisiones y polémicas. Acá hay que tener en cuenta que el que tiene mucho no se va a salvar como muchos piensan, porque los que menos tienen son los que se van a llevar adelante todo por delante, les guste o no les guste. Hay que dejar de lado estas diferencias y gobernar para todos”, opinó.

“Se acusa a mansalva a los maestros de golpistas, a los sindicalistas de mafiosos y a la oposición de kirchnerista. Y, realmente, todo esto es una enorme falacia que busca como objetivo es instalar la división en forma permanente”, remarcó.

Luego, cargó directamente contra el gobierno de Mauricio Macri y sus políticas: “Acá no hay una democracia que corre peligro, lo que tenemos es un pueblo que lucha por sus derechos. Lo que se pide es que los chicos puedan estudiar con una gran estructura de educación pública, que la gente pueda trabajar y tener, por consiguiente, todas sus necesidades elementales cumplidas. Es pedir por lo básico, por lo que se merece tener cada estudiante, cada trabajador, cada jubilado. Acá, los únicos que ponen en peligro la democracia son ellos mismos, desde el poder se pone en peligro la democracia. Reitero, la gente quiere comer, trabajar, comer y satisfacer sus necesidad primarias”, expresó.

Por último, Heredia reveló que como festejo de sus 50 años con el canto, sacará un disco de duetos con amigos, entre los que se encontrarán personalidades como Silvio Rodríguez, Ana Belén, Ricardo Mollo, León Gieco y Joan Manuel Serrat, entre otros.