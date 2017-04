El dueño del santuario donde está Cecilia intentó matar a Fidel Castro

El microbiólogo cubano Pedro Ynterian, dueño del santuario de los primates de Brasil que acogió a la chimpancé Cecilia desde el zoológico de Mendoza, es conocido también en este país porque reveló que participó de un atentado fallido contra la vida de Fidel Castro.

"Fue en 1962. Organizamos un comando desde Miami y atacamos un teatro de La Habana donde iba a presentarse Fidel. Fallamos porque Fidel al final canceló su visita", dijo a Télam el cubano nacionalizado brasileño, de 77 años.

Ynterian contó que dejó atrás la lucha política cuando comenzó a trabajar en la industria química, que lo llevó desde el exilio de Miami hacia Brasil en 1973, donde se radicó, creó su propia empresa de servicios farmacéuticos y el santuario para chimpancés, que forma parte de la red mundial Grupo de Apoyo a los Primates (GAP).

"Yo no me arrepiento de ese atentado que cometimos, pero eso quedó en el pasado, mi vida hace muchos años es otra, no se pude estar viviendo siempre así, fue mi juventud, otro contexto", confesó el microbiólogo, quien dijo que se alegró al saber del fallecimiento del líder de la revolución cubana el año pasado.

Ynterian fue miembro del Directorio Revolucionario Estudiantil y apoyó la revolución de Castro contra el régimen pro-estadounidense de Fulgencio Batista, pero dijo haber pasado a la oposición cuando el gobierno revolucionario canceló cualquier llamado a elecciones generales.

El dueño del santuario de los primates de Sorocaba, en el interior del estado de San Pablo, contó que fue detenido por su militancia en el frente de estudiantes católicos en 1961, en el marco de una redada tras el fracasado intento de invasión estadounidense en Playa Girón, Bahía de los Cochinos.

"Después de la prisión me exilié en la embajada de Brasil por cuatro meses, hasta que hubo un salvoconducto para viajar a la Florida. En 1962 volví con el grupo de dirigentes estudiantiles en una lancha, atacando con un cañón una pared trasera del teatro Hubert de Blanck, a tres cuadras del Malecón. Pero Fidel había cancelado la actividad que había programado allí", recordó.

El biólogo dijo que durante su lucha anticastrista en Miami no compartió los espacios ni las decisiones de la Fundación Nacional Cubano Americana de Jorge Mas Canosa ni otros grupos que apoyaban al régimen de Batista.