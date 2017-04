Para Frigerio, "Argentina recuperó la confianza"

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio destacó este sábado que la línea de créditos hipotecarios lanzados ayer por el presidente Mauricio Macri, son posibles porque la Argentina "recuperó la confianza", y aseguró que en lo que va del año se registra "un récord histórico de ejecución de obra pública".

"Hoy recuperamos el crédito a partir de la recuperación de la confianza", sostuvo Frigerio en declaraciones a radio Continental al destacar el lanzamiento de los nuevos cŕeditos hipotecarios a 30 años de plazo y "con la tasa más baja del mercado", que serán otorgados por el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad.

El funcionario destacó que, en la actualidad, el gobierno puso en marcha "un plan nacional de vivienda como nunca hubo", y confió en que el problema de la vivienda será solucionado "con un Estado organizado y un plan estratégico", al mencionar el relanzamiento del plan Procrear para la compra de vivienda y el Procrear para la construcción.

En esa línea, remarcó que el lanzamiento de créditos hipotecarios "cambia todo el panorama para las familias", que consignó en más de 3,5 millones con problemas de vivienda, y aseguró que con el impulso de créditos hipotecarios accesibles "el problema de la vivienda se solucionará con un Estado organizado y un plan estratégico".

"Tenemos 12 millones de argentinos con problemas de vivienda (porque) en los últimos años las viviendas sociales terminaban en manos de la clase media y los pobres en asentamientos o villas de emergencia. Sólo había construcciones nuevas para clase media alta o para ricos, básicamente porque no había crédito", puntualizó Frigerio.

El ministro de Interior también se refirió al acuerdo firmado días atrás con el sector empresario y el gremio de la construcción para la ejecución de construcción privada y sostuvo que fue firmado con el compromiso de construir 100.000 viviendas para "disparar la obra privada y tenga el mismo nivel de ejecución que la obra pública".

Con relación al plan de obras públicas que lleva adelante el gobierno, Frigerio mencionó la necesidad de construcción de una red cloacal para "ocho millones de argentinos" y de agua potable para "20 millones de argentinos".

"Estamos haciendo como nunca plantas de tratamiento cloacal" afirmó al resaltar las obras en las ciudades de Lomas de Zamora y Lanús y también el tratamiento del sistema de red cloacal en la cuenca Matanza-Riachuelo", y que, aseguró es una obra que "hace 70 años no se construye en Argentina".

Sobre el paro del jueves convocado por el triunvirato de la CGT y el llamado a un cambio en el rumbo económico de parte del gobierno, Frigerio sostuvo que "hay una interna en la representación gremial" por cuanto desde el Ejecutivo se mantiene el diálogo "en una gran mesa de búsqueda de consenso y diálogo" como la que se conformó con la U.O.C.R.A.

En cuanto a la repercusión de la medida de fuerza, señaló que se trató de "un paro sin consigna concreta", y afirmó que el acatamiento fue "muy importante donde el transporte público es muy indispensable para acceder al trabajo y por los piquetes no se pudo ir", y puntualizó que, en cambio, "tuvo menor acatamiento en los pueblos del interior donde la gente va en bicicleta o en moto".

"Fue un día perdido, pero no importa, miremos para adelante para trabajar en resolver los problemas concretos. Una cosa es decir no me gusta el modelo económico, aunque me gustaría que también reconozcan que no les gustaba el anterior que nos llevó a que un tercio de los argentinos estuvieran debajo de la línea de pobreza", disparó Frigerio.

Por último, el funcionario evaluó que "la gran mayoría de los argentinos acompaña un proceso de transformación que todos comprenden es difícil, y nosotros tenemos que demostrar que en la transición del pasado a la Argentina que tiene que ser, vamos a acompañar a los sectores de la producción que quedan rezagados y a los más vulnerables desde la presencia cercana del Estado".