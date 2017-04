Casa España, de estreno y con nueva temporada

“El cliente es un amigo”, es lo que siempre dice Cristian Socías, propietario de Casa España. Y eso fue, justamente, lo que pudo comprobarse en el lanzamiento de la nueva temporada de esta emblemática esquina de la moda. Allí, invitados especiales disfrutaron de un exquisito cóctel, música de Dj, deliciosos tragos y la mejor onda. Fue una celebración en conjunto, porque no hay dudas de que quien se viste en Casa España se siente como en su hogar.

Durante el evento, los invitados disfrutaron de un exquisito cóctel y música de Dj Fabu.

Además de un otoño – invierno que tendrá al estilo “long” como protagonista, en el evento la marca presentó un sector de alta costura masculina, tanto para adultos como para chicos. “Queremos que los varones de la familia lleguen a sus eventos en sintonía con la moda, comodidad y con calidad en sus prendas para que se sientan únicos”, contó Cristian.

Las últimas tendencias de esta nueva temporada tiene al azul como el color del otoño - invierno 2017.

Desde hace 13 años, la casona ubicada frente a Plaza España busca innovar con prendas y outfits que se destacan no sólo por su diseño, sino por la calidad de su materia prima y confección. Es que cada marca que ingresa al local pasa por la curaduría de su propietario. Lo cierto es que en el lugar, el hombre puede armar sus looks tanto urbanos, de noche, casual o de etiqueta, con asesoramiento y distinción. De hecho, muchos fueron lo que no aguantaron y, durante el lanzamiento de temporada, se probaron algunas de las tantas flamantes propuestas de última tendencia.

Remerones, buzos bien largos y todo el estilo

Lo que se viene. Según Cristian Socías, para este otoño-invierno 2017, “la tendencia marca una moda con telas en fantasía, azules sobrios y potentes, tonos malbec, los clásicos grises y verdes secos para combinar e innovar. Otras prendas que marcarán la temporada son los remerones que se proponen acompañados con abrigos largos 3/4 con mucho estilo. Para la noche, prendas con roturas que destaquen esa informalidad, pero que acompañen y expresen cada personalidad. También los abrigos de gabardina con piel y camperas bomber. Finalmente para el toque final, mucho aplique tipo army y pines para darle ese toque final único”.