Esto decía la pareja del acusado por la muerte de Micaela

Este viernes fue detenido en Moreno Sebastián Wagner, el hombre de 30 años que es el principal sospechoso de la desaparición de Micaela García, la joven que es intensamente buscada en la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos.

Antes de que el acusado fuera apresado por la Policía, su pareja, Nora González, había indicado a los medios locales que el hombre apareció con rasguños durante la noche en la que Micaela fue vista por última vez a la salida de un boliche.

"Me dijo 'lo único que falta es que vengan a joderme a mí'. Se puso triste y el lunes se fue con un bolso. Dijo que iba a trabajar al lavadero. Nunca sospeché que hubiera hecho algo", dijo Nora González.

Además, la mujer relató: "Estaba asustado porque que no quería volver a la cárcel, que seguramente lo iban a buscar porque él era de allá (de Concepción del Uruguay). Yo le pregunté si la conocía, le mostré la foto, y me dijo que no".