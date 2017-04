Barbie Silenzi: topless y furia contra El Polaco

Finalista de la última edición del Bailando junto a El Polaco, Barbie Silenzi cautivó a sus seguidores de Instagram al compartir algunas fotos muy sensuales del backstage de una producción de fotos.

Así como en una de las imágenes se la ve en lencería, en otra se la puede ver haciendo un cuidado topless sobre un sillón que generó una catarata de likes en las redes.

Pero tanta seducción ante la cámara, se transformó en enojo cuando se enteró que, al parecer, este año no volverá a ser pareja de baile del cantante por pedido de Silvina Luna, su actual novia. “Estoy sorprendida porque no soy indispensable para nada, pero tenía entendido que el equipo volvía a Bailando para una especie de revancha. De hecho hablaba con El Polaco y el me decía: ‘Tranquila, que está todo bien’“, aseguró.

“No me imaginaba que iba a terminar con ella. Es muy rara esa pareja, cuando me enteré fue medio chocante. Él es muy enamoradizo”, disparó.

