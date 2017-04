"Oro blanco": la leche materna podría curar el cáncer en adultos

A raíz del descubrimiento de investigadores de Universidad de Lund en Suecia acerca del potencial de la leche materna como una posible fuente de tratamiento del cáncer en adultos, se puso en foco la inmejorables cualidades que posee la leche no sólo en los bebés. En Mendoza, se están realizando estudios preliminares para utilizar la leche humana pasteurizada en la cura de enfermedades crónicas.

"La leche humana tiene células madres capaces de producir tejidos y combatir enfermedades", explicó Luis Arges, jefe del servicio del Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore.

Si bien este importante hallazgo se encuentra en etapa de investigación, es un punto de partida hacia grandes descubrimientos.

"Pensamos en crear junto a la Facultad de Ciencias Médicas, el primer Centro de Investigación de Leche Humana del país y de Latinoamérica", adelantó el médico.

La investigación de los científicos suecos dio como resultado el mecanismo por el cual la leche humana combate las células tumorales, una función de la que se encarga una proteína componente de la leche, la lactoalbúmina. Su unión con un ácido graso conforma un complejo denominado Hamlet (lactoalbúmina alfa humana letal para células tumorales) que induce la muerte de las células tumorales, respetando a las células sanas.

Con este descubrimiento científico se podrían tratar los tumores en la vejiga y colon.

Mendoza, la red de leche humana más grande y organizada del país

La provincia cuenta con diez centros de lactancia materna (en el Gran Mendoza, en el sur y en el este). Este viernes, la ministra de Salud, Claudia Najul inauguró uno de estos espacios en el hospital Perrupato de San Martín.

Red de Leche Materna en Mendoza

"Los centros de lactancia materna se integran al Banco de Leche Humana. Es un lugar donde las mamás se extraen su leche para darle a sus bebés o bien, en caso de tener más producción, donarla", explicó Arges.

El médico agregó que la importancia de contar con esta red de leche materna en Mendoza ha sido uno de los eslabones más importantes en la baja de la mortalidad infantil.

¿Cómo donar?

Aquellas mamás lactantes que deseen donar leche materna deberán cumplir con algunos requisitos como no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico y no consumir drogas de abuso.

Además, las mujeres deberán autorizar la donación a través del consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina previos y normales.

Si la mamá cumple los requisitos deberá seguir los siguientes pasos:

1. Llamar al 5204711 o 5204752

2. Realizan un examen de sangre en el domicilio de la madre

3. Se guarda la leche materna en el freezer

4. Pasan a buscar el frasco por el domicilio

5. Clasifican y pausterizan la leche