“Me enamoré”, el tema de Shakira dedicado a Gerard Piqué

Shakira presentó este viernes su nueva canción, “Me enamoré”, dedicada a Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

En “Me enamoré”, Shakira cuenta cómo fue la noche en la que conoció al futbolista, y lo piropea cantándole: “Lo vi solito y me lancé. Me ena-na-namoré. Me ena-na-namo… Mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita”.

En una parte más lanzada, la barranquillera le canta al catalán que la tiene profundamente enamorada: “Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par, por si quieres practicar”.

“Mis canciones son mi forma de exorcisar mis pensamientos y emociones” dijo la compositora en una entrevista.

Shakira y Piqué se conocieron en Madrid, durante la presentación del equipo español en el Mundial de Sudáfrica. Su relación se confirmó un año después y, desde entonces, ha sido ampliamente documentada por los medios.

Este tema, también, marca el regreso de la colombiana a las canciones en solitario, luego de que se dedicara por un tiempo a hacer colaboraciones como “La bicicleta“ con Carlos Vives, “Chantaje“ con Maluma, “Deja Vu“ con Prince Royce y “Comme moi” con el rapero francés Black M.

Días atrás, el futbolista piropeó a su mujer, quien muestra su lado más sensual en el video de “Comme moi”, de Black M.