Las claves de los créditos hipotecarios a 30 años que anunció Macri

Finalmente, este viernes el presidente Mauricio Macri anunció oficialmente el lanzamiento de los créditos destinados a la adquisición de vivienda única que podrán ser cancelados en un plazo de hasta 30 años en cuotas que se ajustarán a través de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que evoluciona en función del Índice de Precios al Consumidor.



Los bancos públicos financiarán entre el 75 y 85 por ciento del valor de inmuebles, hasta 3.100.000 pesos en el caso de Banco Nación.

Los créditos seguirán siendo en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), lo que permite una cuota inicial baja similar a un alquiler.



Según publica Ámbito Financiero, desde el lanzamiento de la UVA, en abril del año pasado, se han dado créditos por más de 3.500 millones de pesos, un equivalente a casi el 50 por ciento del stock total de préstamos hipotecarios.



La proyección del Gobierno es que para 2017 habría solicitudes por 10.000 millones de pesos en total, pero el compromiso de los bancos públicos proyecta cuadruplicar la demanda para los próximos meses.



Desde hace décadas, el déficit habitacional ha sido una de las principales problemáticas del país que se calcula en 3.800.000 hogares.

Las líneas de créditos

La línea que ofrece el Banco Ciudad, el valor de las viviendas no tendrá tope y se prestará hasta 2 millones de pesos para adquisición de casa nuevas o usadas. En tanto que el Banco Provincia prestará hasta 2.700.000 pesos.

En el caso de un grupo familiar con ingresos de entre 18.500 a 24.000 pesos podrán obtener un crédito por 1 millón de pesos, en función de una relación cuota-ingreso que oscilará entre el 25 y 30 por ciento.



Al ser un crédito a pagar a 30 años, permitirá que muchos sectores puedan acceder a la obtención de su primera vivienda.



Por otro lado, el Banco Nación aplicará una tasa de interés del 3,5 por ciento para sus clientes y del 4,5 para los que no. La cuota mensual oscilará entre 4.600 y 5.000 pesos por cada millón otorgado.



En el caso del Banco Provincia, la cuota por cada millón estará cerca de los 6000 pesos para quienes cobran haberes en la institución, con una tasa del 5,9 por ciento, y del 7,5 por ciento para quienes no lo hacen.



En el Banco Ciudad, con una tasa del 5,9 por ciento, los beneficiarios abonarán una cuota de aproximadamente 5.993 pesos y no hace diferenciación si los solicitantes perciben o no sus haberes en la entidad.