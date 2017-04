Procesaron y embargaron a Gustavo Cordera por $500 mil

El juez Rodolfo Canicoba Corral resolvió procesar al músico Gustavo Cordera, y lo acusó de haber cometido el delito de "incitación a la violencia colectiva" luego de sus dichos en una charla frente a alumnos de Periodismo en la que afirmó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".

Además, el magistrado resolvió embargarlo en $500.000.

El hecho ocurrió en agosto pasado y fue difundido por uno de los estudiantes en las redes sociales. “Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay tipos a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos”, dijo ante un auditorio sorprendido.

En reiteradas oporunidades el músico quiso excursarse diciendo que estaba en un ámbito informal y que había buscado mostrarse provocativo para despertar el interés de los alumnos.

"Lamento profundamente si con mis dichos he causado dolor, herida o enojo", aseguró en un escrito que presentó hace dos semanas rechazando los cargos.

Fuente: Infobae y TN.