Diego Maradona: “Rocío no me dijo que va a estar en el ‘Bailando'”

Rocío Oliva fue la primer participante confirmada para el Bailando. Sin embargo, Diego Maradona desconocía que su pareja fuera a participar en el certamen conducido por su “enemigo”, Marcelo Tinelli.

En diálogo con el programa “De fútbol se habla así”, que se emite por Direct Tv, el “10” se rió de la noticia y aseguró que Rocío no le dijo nada.

“No me dijo nada Rocío”, tiró el Diego entre risas. Y siguió: “Tinelli no llama a nadie, Tinelli tiene su gente. Ahora, yo no quiero criticar a la gente de Tinelli si llama a Rocío… La que me tiene que decir si la llamaron o no, es Rocío”, dijo Diego en un audio divulgado por Los ángeles de la mañana.

Por otro lado, el astro del fútbol aseguró que si se sienta con Marcelo Tinelli “lo arreglamos”. “Pero lo arreglamos aclarando las cosas. No les quepa la menor duda de que nos podemos sentar a conversar“, advirtió.

“Tal vez por dos puntos más de rating quiere mostrar a Dieguito Fernando, y esa es la calentura mía, pero voy a hablar con él cara a cara”, cerró Maradona.