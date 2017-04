Tras la tormenta, familias de Guaymallén tienen miedo a perderlo todo

Fueron víctimas de la tormenta que azotó a la provincia el martes y aún siguen con miedo a perder lo poco que tienen. Desde el Servicio Meteorológico Nacional han anunciado posibilidad de tormentas y fuertes precipitaciones para este fin de semana y la angustia en las familias crece minuto a minuto.

“Sólo hemos recibido nylon y colchones pero tenemos miedo de que se nos caiga la casa. Esto no es chiste, estamos entre cuatro paredes de adobe, de barro, y necesitamos ayuda urgente. El nylon y los colchones son paliativos pero no es la solución a nuestra realidad”, contó a El Sol Lorena, quien junto a sus seis hijos vive en el asentamiento Los Hornos.

“Recibo planes sociales para mantener a mis hijos, también trabajo en casa de familias pero no podemos salir adelante. Necesito una casa para mis hijos y es lo único que pido”, expresó desesperada Lorena quien, además, aseguró tener mucho miedo por las tormentas anunciadas para el fin de semana.

Todos duermen en una misma habitación. Allí no hay privacidad, no hay espacios cómodos para realizar las tareas. Se vive como se puede. Y como si esto fuera poco, dos de los hijos de esta mujer de 27 años (uno de 11 y otro de 7 años) padecen una discapacidad por lo que la ayuda es inmediata: “los chicos no tienen la madurez acorde a su edad”, aseguró la mujer.

Así estudian los hijos de Lorena.

Más allá de la ayuda recibida del municipio, la mujer necesita ser escuchada. “Somos 20 familias que estamos en las mismas condiciones y nos sentimos desamparados y con miedo de acostarnos y no saber si al día siguiente estaremos vivos porque las casas ya se caen”, dijo desesperada.

Aquellos que deseen ayudar a Lorena y su familia podrán comunicarse con ella al 2612071524. Todo lo que se done será bienvenido: frazadas, colchones, ropa de niños, alimentos no perecederos, leche en polvo, zapatillas.

Volver a empezar

Otro de los testimonios es el de Nélida que reside junto a su marido y sus 8 hijos más tres nietos en Capilla de Nieve y Pasaje 95 de Villanueva. “Nos llovimos todos, la casa es mixta y se nos derrumbó una habitación. Estamos viviendo hacinados porque mi hija, que vive en Godoy Cruz perdió todo con la tormenta y se vino a casa con su hijo”, expresó Nélida que además aseguró que la joven está esperando otro pequeño.

Así quedó la vivienda tras la tormenta del martes.

“La tormenta no nos perdonó nada, se vino abajo en un minuto todo lo que habíamos logrado con mi marido que trabaja cuidando coches en el centro. Se nos rompieron los vidrios de las ventanas y ahora están tapadas con nylon y trapos. No tenemos modo de vivir así, encima anunciaron una posible tormenta”, expresó desesperada.

Los vidrios de la ventana fueron reemplazados por nylon y sábanas.

Nélida tiene 45 años y pese a la situación que atraviesa confía en que la gente la ayudará. “Necesitamos de todo: colchones, frazadas, ropa de niños, calzados, alimentos no perecederos, pañales, palos, leche. Todo nos sirve y también esperamos que el Gobierno nos de una mano. No podemos seguir viviendo en estas condiciones, es inhumano”, aseveró y brindó su celular: 2615881907 donde se pueden realizar las donaciones.

“Estoy mal pero hay gente que está peor”

Dalila es otra de las damnificadas. Ella vive con su marido y sus tres hijos en el callejón Osaderuk, un asentamiento de Guaymallén donde residen 18 familias, aproximadamente.

“La lluvia no nos dio tregua. Se cayó un árbol de 30 metros sobre la casa y otros dos amenazan con el mismo final. Tuve que apuntalar los techos de mi casa, en fin, fue un desastre, pero hay gente que lo pasó peor que yo”, dice Dalila.

La mujer refiere miedo a lo que vendrá. “Tengo miedo a que se nos caiga la casa encima. Pienso todo el tiempo en eso y me desespero. La casa es mixta y la parte de adobe puede ceder en cualquier momento, eso es barro”, manifestó con bronca.

A la hora de pedir ayuda, Dalila dijo que necesitan de todo, pero también recalcó que los que le donen también serán repartidos con sus vecinos. “Acá la realidad es dura para todos, nos tenemos que ayudar entre nosotros”, culminó. Los que deseen ayudar podrán comunicarse al celular de la mujer: 2615981872.

Más ayuda para damnificados

Son muchas las familias que necesitan asistencia. Por ello, la Secretaría de Extensión de la UNCuyo, a través de su Área de Integración Comunitaria, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y el Concejo Deliberante del municipio están realizando una campaña de colecta.

Una de las casas del asentamiento Castro.

Los interesados pueden ayudar con ropa, frazadas, calzados, colchones, pañales, alimentos no perecederos, artículos de limpieza. Las donaciones se recibirán desde este viernes y hasta el próximo lunes en la Nave Universitaria (Maza 250, Ciudad).

También el partido Polo Obrero recibe donaciones en 9 de Julio 668, Ciudad. De lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20; sábados de 10 a 12. “Solicitamos colchones y nylon para ayudar a los damnificados”, dijo Federico Díaz, uno de los integrantes.