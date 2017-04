Ian Mckellen pudo ser Dumbledore pero no quiso por esta razÃ³n

El actor de Magneto y Gandalf podría haber participado de la saga, pero no quiso.

O sos de un bando o del otro, pero no pudiste no haber visto Harry Potter o El señor de los anillos, y claro no podes no recordar a los magos más poderosos y sabios de estos dos mundos fantásticos.

El veterano actor Sir Ian McKellen rápidamente se embarcó en la aventura de dar vida a Gandalf, uno de los magos más poderosos de la Tierra Media. Un personaje que le supuso hasta 6 películas. Sin embargo, tal y como ha revelado el propio actor, también tuvo la oportunidad de interpretar al que muchos consideran su homólogo en el mundo Potteriano, el gran Albus Dumbledore.

¿Por qué no quiso el actor aceptar el papel? Parece que la culpa la tiene Richard Harris.

Richard Harris e Ian Mckellen

Según ha revelado el propio McKellen en una entrevista para la BBC, tras la muerte de Richard Harris después de la segunda película de la saga Potter, Warner se puso en contacto con el actor para ofrecerle un importante papel en la misma. Pero cuando se enteró de que se trataba de Dumbledore, McKellen declinó la oferta muy cortésmente ya que no quería involucrarse en el trabajo de Harris, porque dicho actor lo consideraba un actor de segunda categoría.

“Ellos me llamaron y me dijeron ‘¿estarías interesado en formar parte de Harry Potter?’, pero no me dijeron en que parte”, comentó el actor durante la entrevista. “Pero enseguida supe en lo que estaban pensando. Y no, no pude aceptar el papel de un hombre al que conocí y que declaró públicamente que menospreciaba mi trabajo”.

McKellen se está refiriendo a las declaraciones hechas en su momento por el fallecido actor que aseguraba que McKellen, como tantos otros actores “es técnicamente brillante pero sin un ápice de pasión”. No sabemos porqué esa mala onda…

Acá podes ver la parte de la entrevista y sacar tus propias conclusiones.

Mal no le fue siendo Gandalf… ¿qué te pareció que haya rechazado ser Dumbledore?