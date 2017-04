Una ciudad fantasma en el medio del desierto podría ser tuya

Es sustentable y a un buen precio.

En Nipton, una ciudad que se encuentra en el Desierto de Mojave en Estados Unidos, se esconde una intrigante ciudad fantasma que no se parece a nada de lo que hayas visto previamente. Tal como lo describe Dashka Slater, cuando llegas a Nipton el único sonido que escuchas es el del silencio.

Pero esto no quiere decir que en Nipton no haya nada. De hecho, lo primero con lo que te cruzás al llegar es un cartel que ofrece lugares para acampar, estadía, shoppings y un restaurante donde comer.

Según Slater en la ciudad no viven más de 20 personas, el resto de la población es flotante: visitantes o viajeros que se paran en Nipton durante algunos días u horas.

Lo creas o no, esta peculiar ciudad perdida en el desierto tiene dueño, y aquel dueño ha decidido que es hora de dejar ir Nipton. Se trata de un ex minero de 83 años llamado Gerald Freeman, a quien todo el mundo conoce como Jerry. Él compró la ciudad en 1984 y pasó los siguientes 30 años de su vida convirtiéndola en una utopía desértica donde hizo de todo: desde plantar árboles hasta asegurarse de que la ciudad tuviera una planta solar que provee a la ciudad de casi el 50% de electricidad que necesita para funcionar.

Para Jerry, Nipton fue un sueño hecho realidad, pero el anciano pasó los últimos cuatro meses en el hospital y no estaba muy bien de salud. Entendiendo que su futuro no sería muy largo, comenzó buscando a alguien que pudiese continuar con su trabajo. La suma propuesta por Jerry es 5 millones de dólares (77 millones de pesos argentinos) Bueno, nadie dijo que tengas que tener la plata ahora…

Pero Nipton no es sólo sus habitantes y, de hecho, su hotel sigue siendo un punto en el que convergen diferentes viajeros de todas las edades. El lugar una cantidad no despreciable de turistas en temporada alta, pero en temporada baja usualmente sólo ves a alguna que otra pareja quedándose en el lugar. Aún así, el encargado del hotel, Jim Eslinger, se preocupa de atenderlos a todos muy bien. Si bien Jim no tiene muchos deseos de grandeza ni riqueza, asegura que si se ganara la lotería lo primero que haría sería comprar Nipton.

“No le cambiaría nada”.

Pero, ¿por qué alguien querría comprar una ciudad fantasma en medio del desierto? Supongo que la razón es la misma por la que muchas veces queremos escapar de todo, olvidarnos de nuestra vida, renunciar a nuestros estudios e incluso a nuestro trabajo: la necesidad de vivir con muy poco, sin ataduras y respirar de forma tranquila co-existiendo en paz con la naturaleza.

Actualmente la ciudad sigue a la espera de algún comprador que quiera seguir adelante con el sueño de Jerry y, de hecho, una compañía ha mostrado interés en instalar un observatorio solar. ¿Logrará alguien comprender la visión de este hombre que quiso crear un lugar donde vivir en paz en medio del desierto?

Si tuvieses la plata ¿la comprarías?