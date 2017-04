Audio: Tapia deja en evidencia su intención de que Bauza no siga

Tras la reunión que mantuvieron este jueves Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Marcelo Tinelli, secretario de selecciones, con el entrenador Edgardo Bauza,la suerte del Patón parece tener las horas contadas. Si bien todavía no hay una definición sobre su futuro, el operativo desgaste empieza a surtir efecto.

En medio de las especulaciones, Radio La Red difundió un audio en el que Chiqui Tapia critica a Bauza ante la posibilidad de que el Patón brinde una conferencia de prensa antes de que el nuevo presidente de la AFA le comunique la decisión sobre su futuro. Por eso, en el audio, Tapia señala que, en caso de que eso suceda, lo obligará a decir que él "no lo contrató", sino que llegó por el Comité de Regularización de la AFA. "Debe ser para cubrirse, y es un error. Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, lo hizo la Normalizadora", se escucha en el audio, y luego es más duro con el DT: "Voy a tener que hablar del contrato, es un boludo".

En los 40 segundos que dura el audio, Tapia también hace referencia a la reunión de ayer. "Capaz que cuando salió de la reunión reflexionó y se irá, no sé. Para mí, te digo la verdad, si dice algo malo se equivoca. Yo estoy tranquilo, muy tranquilo", cuenta.