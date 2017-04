Un matrimonio canadiense ganó la lotería por tercera vez

Las probabilidades de que te toque la lotería son muy remotas, algo que dicen que sólo pasa una vez en la vida. Aunque hay unos pocos afortunados que han demostrado lo contrario y no es el caso de Carlos Fabra. Barbara y Douglas Fink, un entrañable matrimonio de Canadá, acaba de recibir esta semana un premio de 8,1 millones de dólares canadienses (más de 5,66 millones de euros) en la Lotto. Una enorme cuantía para esta pareja que ha resultado ganadora en la lotería por tercera vez.

Sí, han leído bien, con este premio ya van tres. Aunque se haya filtrado ahora la historia de los Fink, la última lluvia de millones de produjo el pasado 22 de febrero. Barbara estaba sola en casa cuando se puso a comprobar los números de la Lotto. 9, 21, 25, 26, 31 y 41… Al ver que eran los suyos llamó de inmediato a su marido para decírselo. “¡Otra vez!”, le gritó.

Los anteriores premios fueron menos importantes

Corría el año 1989 cuando Douglas ganó su primer premio de la lista. Le tocó compartir los 128.000 dólares canadienses del boleto ganador con los cuatros amigos con los que hizo la apuesta. No era suficiente para resolver su vida, pero fue de gran ayuda para el matrimonio.

Más recientemente, en 2010, volvió a salir en la lotería el número que la pareja tenía en su bolsillo. En aquella ocasión los 100.000 dólares canadienses eran íntegros para ellos y solo lo compartieron con sus familiares.

Según ha explicado el matrimonio a la corporación de Western Canada Loterry, cuando vieron que habían ganado el último premio no tenían ni idea de cuánto dinero les correspondía. “Sabía que teníamos todos los números, pero no cuántos ganadores había”, recuerda Barbara que aún no se cree que les tocarán los 8,1 millones.

Con esta fortuna en el bolsillo, el matrimonio canadiense quiere asegurar el futuro de sus hijas y sus nietos. Aunque también reconocen que se darán algún capricho como cambiar de casa y algún viaje.