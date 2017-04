Para la CGT la huelga fue un "parazo"

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, aseguró este viernes que la huelga general por 24 horas fue "un parazo" y le reclamó al Gobierno que tenga "mucha humildad" para "encontrar soluciones efectivas" a los reclamos.

Además, calificó como "una tontería" los argumentos oficiales sobre que el éxito de la medida de fuerza realizada este jueves se debió a la falta de transporte público.

"Fue contundente, fue muy fuerte. Realmente fue un parazo, por así llamarlo. No solamente los trabajadores se han manifestado al no concurrir a sus lugares del trabajo sino que hemos recibido adhesiones de otros sectores como comerciantes, autónomos", aseguró Rodríguez.



En declaraciones a radio La Red, el titular del gremio UPCN pidió también que el Gobierno "interprete esta manifestación tan enorme que hizo la sociedad" para encontrar "un ámbito adecuado para solucionar los problemas que hemos planteado".

"Ojalá que no sea una mesa de diálogo para después no cumplir los compromisos. Hay que saber leer esto con mucha humildad, tratar de encontrar un equilibrio y soluciones efectivas", subrayó.

Consultado sobre si los dichos del oficialismo sobre que el efecto de la huelga se debió a la falta de transporte público, Rodríguez los calificó como "chicanas tontas que no tienen sentido".

"Quienes trabajan en los medios de transporte también son trabajadores, no se puede hacer esa tontería de separar una cosa de la otra. Por ejemplo, el empleado público no fue a trabajar, y sé que lo hizo de voluntad. Incluso hubo algunos organismos donde los funcionarios intentaron presionar para que concurran a trabajar, pero no tuvieron éxito", aseveró.