Maradona vuelve a amenazar con demandar a Konami

Parece que la novela entre Diego Armando Maradona y Konami, distribuidor de Pro Evolution Soccer, no ha llegado a su fin. Esto lo decimos ya que el astro argentino volvió a amenazar con interponer una demanda contra la compañía japonesa.

La semana pasada, Maradona señaló que busca demandar a Konami porque asegura que utilizaron su imagen en Pro Evolution Soccer 2017 sin su permiso; poco después la compañía japonesa señaló que sus acusaciones no tienen mérito, puesto que, gracias a su acuerdo con el FC Barcelona, cuentan con el permiso de poner a Maradona en el juego. No obstante, el argentino parece no estar contento con estas palabras.

“¡Ahora Konami dice públicamente que el Barcelona le cedió los derechos de mi imagen! ¿Pero en qué cabeza cabe que a la selección argentina la pueda manipular el Barcelona? ¡Y mucho menos Konami!”, aseveró Maradona en su página de Facebook.

Más adelante, el exfutbolista dejó claro que tiene la intención de interponer una demanda y aseguró que, si gana, utilizará el dinero que consiga para construir canchas de fútbol. “Konami, a vos te digo: te vas a comer un juicio millonario y toda la plata que te saque la voy a usar para hacer canchas de fútbol para los chicos pobres. Y ahí sí van a poder jugar a algo limpio”, finalizó.