Música para tus oídos: dos lanzamientos discográficos

Andrea Bocelli – Romanza – Edición 20 Aniversario. El primer álbum del italiano Andrea Bocelli, titulado “II Mare Calmo della Sera” aparece en 1994, al año siguiente lanza “Bocelli”. Con estos dos álbumes se crea el primer compilatorio del tenor romántico, nacido ciego, que incluye 15 temas: “Romanza”. Pocos compilatorios han tenido tanto éxito de ventas en la historia de la música, se estima que lleva vendidos unas 20 millones de copias. Esta edición aniversario incluye, además de los clásicos, ya himnos de Bocelli, “Con te partiró” (tiempo de decir adiós), “Caruso” (canción compuesta por Lucio Dalla en 1986 y de la cual se han hecho varias versiones siendo esta una de las más destacadas) y “Vivo per lei” (a dúo con la cantante italiana Giorgia Todrani), tres bonus track especialmente producidos para esta ocasión: “Con te partiró” versión con orquesta sinfónica y otra íntima acompañado solo con piano, y una versión de “Il mare calmo della será”. El librillo (book art) incluye además de las letras de las canciones y detalles técnicos del álbum, una reflexión de Bocelli (en inglés) de lo que significa “Romanza” para él.

Tony Bennet – Celebrates 90. El 15 de septiembre de 2016 en el Radio City Music Hall, la música celebró los 90 años del último “crooner” de vieja estirpe, del último caballero italoestadounidense capaz de poner un pie en el escenario y aún emocionar hasta las lágrimas con la profundidad y la potencia de su voz (amén de su inigualable veta interpretativa). Aunque hay que hacer un stop para una aclaración: Bennett nació el 3 de agosto en Nueva York. Este material incluye canciones interpretadas aquella noche por Lady Gaga (“The lady is a tramp” y “La vie en rose”), Michael Bublé (“The good life”), Diana Krall (“I ve got the world on a string”), Steve Wonder (“Visions”), Elton John (“Can you feel the love tonight”) y la version del “Happy Birthday” por Stevie Wonder (grabada originalmente para su álbum de 1980 “Hotter than July”). Son 18 temas en total que también permiten disfrutar al ganador de 18 premios Grammy y dos Emmy, con 70 años de carrera sobre sus hombros, en “Who cares?”, “The best is yet to come” y “I got rhythm”, entre otros. El book art trae impresiones de diferentes personalidades sobre la carrera y la figura de Tony Bennett, como Martin Scorsese o Bill Clinton.