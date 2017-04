Videos: Ricky Martin estrenó su espectáculo residente en Las Vegas

Ricky Martin estrenó en la noche del miércoles "All in", su espectáculo residente Las Vegas en el que interpreta 21 de sus grandes éxitos.



Ricky Martin inauguró este nuevo espectáculo de 90 minutos con el tradicional sello de manufactura de Las Vegas, con espectaculares juegos de luces, tres pantallas gigantes de vídeo, 16 bailarines y 9 músicos en vivo.



Así, a las vallas publicitarias del famoso Strip de la Ciudad de las Luces se une la de uno de los artistas latinos más reconocidos en el mundo con su espectáculo en el Park Theater del hotel y casino Monte Carlo, con capacidad para 5.200 personas.



Este recorrido musical, en el que el boricua interpreta éxitos como "Shake Your Bon Bon", "La Bomba", "Livin' La Vida Loca" y "Cup of Life", cuenta con la dirección de Jamie King, quien ya ha dirigido en el pasado a otras figuras como Celine Dion, Britney Spears, Madonna y Rihanna.



King, que dirigió el espectáculo "Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil", también en Las Vegas, ya había trabajado con el multipremiado cantante puertorriqueño en sus giras "Livin 'La Vida Loca Tour" (1999) y "Black and White Tour" (2007).

Complementan el espectáculo las tradicionales "showgirls" de Las Vegas y los números musicales que evocan a otros grandes de la música que triunfaron en estos mismos escenarios.



En su primer concierto, que inicialmente estará en cartelera hasta septiembre de este año en 17 fechas específicas, Ricky Martin hizo bailar y cantar a los asistentes, que se emocionaron cuando el cantante llamó por nacionalidades a los mexicanos, colombianos, centroamericanos y estadounidenses.



Y su bandera natal está presente en un número que parece dedicado a la Isla del Encanto, y que despliega a las bailarinas con sus faldones blancos bailando al ritmo de "Pégate un poco más".



Al concluir su actuación, el cantante dejó claro que esta iniciativa llegó para quedarse en el Park Theater al afirmar "Las Vegas es mi casa ahora".

