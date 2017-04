Maracaibo: ¿qué harías si te matan a un ser querido?

Antes de estrenarse comercialmente este 6 de abril, el film Maracaibo, se proyectó por primera vez en Pantalla Pinamar en marzo pasado. Protagonizado por Jorge Marrale, Mercedes Morán y Luis Machín, y dirigido por Miguel Angel Rocca, la trama plantea las derivaciones de una entradera en la casa de un prestigioso cirujano (Marrale), con la muerte como consecuencia inmediata.

A partir de allí, crece la carga dramática de una historia que, seguramente, generará identificación. ¿Qué haría usted si le matan a un ser querido? ¿Buscaría venganza? ¿Trataría de encontrar al culpable?

“Uno no se puede desprender de la realidad –reveló el protagonista en la conferencia de prensa ofrecida en la ciudad balnearia–. Uno también es padre. Durante la cinco semanas que duró el rodaje me sentí con un estado muy vibrante del cual no me podía desprender. Un estado creativo muy profundo y que me hacía cuestionar lo frágil que somos. Viví con esa instancia todo el tiempo, evaluando la imposibilidad de ver, de no darse cuenta de que uno no termina de conocer al otro”.

El elenco del largometraje tiene nombres muy destacados: Morán es la esposa, Matías Mayer el hijo; mientras que Machín y Nicolás Francella componen a la pareja de ladrones. Justamente, Nico comentó en esa conferencia que el proceso de trabajar con estos grandes nombres “fue integrador y muy enriquecedor en lo personal. Nos concentramos en los detalles y en los silencios; nos tomamos muy a pecho todo. Y en las escenas que compartimos con Jorge, tuvimos cuatro días de rodaje bravos, sentí su gran generosidad”.

Para Matías, ser parte de este proyecto fue “una experiencia fantástica. Como actor, es como jugar con Messi y te de la pelota para hacer el gol. Además, Miguel fue un gran capitán del barco”.

Las interpretaciones son lo más destacado de Maracaibo, incluso por sobre el guion, que por momentos vuelve tediosa la historia. De todos modos, se da por descontado que esta película tendrá la adhesión del público en la taquilla.

Patricia Daniele @Pato_Daniele