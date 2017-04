Los personajes de “Daria” 20 años después

Las creadoras de “Daria” se reunieron para contarnos que fue de la vida de los personajes 20 años después

¿El cierre que queríamos escuchar?

Para que te sientas viejo o vieja, te tengo que comentar que ya pasaron 20 años desde el estreno de Daria. El primer episodio se emitió el 3 de marzo de 1997. Todos recordamos a Daria como una adolescente sensata y cínica que intenta ser la única cuerda en un mundo lleno de inadaptados.

Si bien la última película de Daria “ ¿Ya es hora de ir a la universidad?” muestra cómo terminaron todos, ahora fueron las creadoras de la serie quienes contaron a ENTERTAINMENT cómo se encontrarían hoy en día cada uno de los personajes.

1. Jake y Helen Morgendorffer.

“Cada vez que Daria habla con ellos están saliendo a tomar algún crucero, pero cuando los encuentra en Lawndale están sudando en alguna de sus clases de baile semanales”.

2. Trent Lane.

“Aunque sus días en Mystik Spiral se acabaron, Trent logró el… bueno, no éxito exactamente con Trent Lane y Mystikal Explosion. Vive con sus cuatro compañeros de banda en Queens. Tuvo algo de éxito financiero con el hit único de Mystik Spiral, Freakin’ Friends, pero desde entonces paga las cuentas con su trabajo como barman”.

3. Brittany y Kevin Thompson.

“La capitana de las porristas y el capitán de los futbolistas se casaron y tuvieron tres niñas y dos niños. Brittany es meteoróloga para la estación local de noticias y, a veces, trabaja como capitana de las porristas de Lawndale High. Kevin trabaja cuidando de los niños y entreteniendo en fiestas infantiles”.

4. Quinn Morgendorffer.

“La hermana menor de Daria se ha ‘separado conscientemente’ de su novio de la universidad y vuelto a su apellido de soltera (el rumor es que una vez que Quinn se dio cuenta de que su talento en los deportes no sería suficiente para ser profesional, lo dejó). Quinn tiene trillizos -Timmy, Tommy y Teddy- y aún vive en Lawndale”.

¡Y aparentemente, trabaja como youtuber!

5. Jane Lane.

“Es una artista profesional, aunque aún no se hace famosa. Vive en un loft en SoHo con su esposo, un arqueólogo que casi nunca está en casa, así que las mejores amigas pasan mucho tiempo juntas. Van a presentaciones artísticas donde se supone que deberían socializar pero -¡sorpresa!- sólo hablan entre ellas”.

6. Daria Morgendorffer.

“Se convirtió en la única escritora femenina en un programa de comedia nocturno. Vive sola — excepto por su gato negro llamado Godzilla, que sabe usar el baño gracias al trabajo duro y dedicación de Daria — , y aunque ha probado el ambiente de las citas por Internet, no ha encontrado aún a alguien especial. Oh, y en caso de que te lo preguntaras, ya no está enamorada de Trent”.

¿Qué te parece este final para los personajes?