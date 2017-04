La CGT justifica los piquetes y dice que "el paro es un éxito"

Carlos Acuña, integrante del triunvirato de la CGT, aseguró este jueves que el paro contra el gobierno de Mauricio Macri era "un éxito" y justificó los piquetes de las agrupaciones de izquierda en los accesos a esta Capital ya que se trata de "desocupados".

"El paro es un éxito, ha mostrado en todo el país la disconformidad con la política económica del Gobierno", manifestó el gremialista.

Acuña alertó que "cada día" hay "más despidos" y "nadie dice nada del Gobierno y nadie hace nada". Al hablar por radio Mitre, el secretario general del gremio de trabajadores de estaciones de servicio consideró que más allá de los piquetes "los compañeros están adhiriendo al paro".

"Los empresarios siguen haciendo negocios a costa del trabajador", explicó Acuña, quien le pidió al Presidente cambios en el rumbo del país.

"Yo no conozco a nadie que no tenga plan B", argumentó Acuña, aludiendo a una frase de Macri al ser consultado sobre el plan económico, oportunidad en la que aseguró que para la economía no existía una alternativa.

"A partir de mañana tenemos que buscar una forma de solucionar los problemas que tenemos. Nosotros no queríamos hacer paro, ni el conflicto. Pero nos obligaron a esta situación. La CGT vino conteniendo este reclamo, pero llega un momento donde o te ponés al frente de la situación o te pasan por arriba", sintetizó el gremialista.