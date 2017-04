Estuvieron casados 71 años y murieron el mismo día

Wilf Russell y Vera Russell se conocieron en la adolescencia. Se comprometieron y se casaron. Tuvieron tres hijos, cinco nietos, siete bisnietos y dos grandes-bisnietos. Una vida juntos. El fin de semana pasado, ambos fallecieron con cuatro minutos de diferencia.

Wilf, de 93 años, falleció a las 6.50 en un geriátrico de Leicestershire, Inglaterra. Su mujer Vera falleció a las 6.54 am en el Hospital Leicester Royal Infirmary.

Ambos vivieron juntos por más de 7 décadas, sin embargo, a Wilf le diagnosticaron demencia el año pasado, por lo que tuvo que mudarse a un hogar de cuidado en Wigston, Leicestershire.

"Mi abuelo fue diagnosticado con demencia y lo llevamos a un hogar para ancianos. Hace unos meses, mi abuela lo fue a visitar y él no la reconoció. A partir de ese momento su salud también se empezó a deteriorar", contó su nieta Stephanie Welch, de 44 años.



"La última vez que la fui a visitar preguntó por Wilf. Y me preguntó si no eran una pareja perfecta. Yo creo que ella tenía el corazón roto por su última visita, y estaba esperando a que él se vaya para morir", agregó.