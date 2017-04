Barry Manilow se declaró gay a los 73 años

El cantante Barry Manilow habló por primera vez de manera pública de su homosexualidad y aseguró en una entrevista a la revista People, que lo ocultó durante años porque creía que podría decepcionar a sus seguidores.

“Pensé que decepcionaría a mis fans si supieran que era gay (…). Pero cuando descubrieron que Garry Kief y yo estábamos juntos se pusieron muy felices. La reacción fue muy bonita”, dijo el legendario músico.

Pese a que en 2015 varios medios informaron de que Manilow y su mánager Garry Kief se habían casado en una ceremonia íntima, ésta es la primera vez que el cantante, de 73 años, habla sobre su homosexualidad y la relación que ha mantenido durante casi cuarenta años con un hombre.

“Soy muy reservado, siempre lo he sido”, apuntó el responsable de canciones como “Mandy” o “Copacabana (At the Copa)”.

La pareja se conoció en 1978 e, inmediatamente, Manilow supo que había encontrado a su amor.

“Fui uno de esos afortunados. Me sentía muy solitario antes de eso (…). Es la persona más inteligente que he conocido en mi vida y es también un gran tipo”, indicó en referencia a Kief, que en la actualidad sigue siendo el mánager de Manilow.