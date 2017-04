Macri y Trump, cara a cara el próximo 27 de abril

Mauricio Macri confirmó este miércoles que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se realizará en Washington el 27 de abril "en la Casa Blanca".



Ante la consulta sobre si la reunión con su par de Estados Unidos será el 27 de abril en Washington, respondió: "Sí, en la Casa Blanca. Vamos a discutir sobre la futura relación entre ambos países".

En tanto, desde el gobierno confirmaron que al momento de la importante reunión bilateral "no habrá embajador", ya que el Presidente decidió que Lousteau, tras su renuncia, no permanezca en la Embajada argentina en Washington hasta fin de mes, sino que la abandone en lo inmediato.



Por su parte, la canciller Susana Malcorra indicó que con la salida del ex embajador de Argentina en Estados Unidos Martín Lousteau el encargado de negocios, Sergio Osvaldo Pérez Gunella, es quien "ya está funcionando en su plena capacidad".



"(La salida de Lousteau) obviamente va a ser manejada con la responsabilidad que corresponda, y nosotros tenemos mecanismos previstos cuando un embajador se va. Queda el encargado de negocios, y el encargado de negocios ya está funcionando en su plena capacidad", enfatizó Malcorra en una conferencia de prensa en el Palacio San Martín.



En ese marco, el presidente Macri destacó que Trump "cree" que las conversaciones que empezaron "con la administración de (el ex presidente de Estados Unidos, Barack) Obama son la base", y añadió: "Debemos creer que vamos a profundizar nuestras relaciones y lograr beneficios de futuras cooperaciones".



Macri enfatizó además que "no" es "un defensor del libre mercado" sino que cree "en la globalización", y destacó que "podemos encontrar maneras de incrementar la relación entre Argentina y Estados Unidos" porque ahora "tenemos una relación muy floja".



"Más allá de lo que podamos hablar en términos de la relación entre Argentina y Estados Unidos tenemos que hablar en términos de Mercosur y Estados Unidos porque somos miembros del Mercosur", señaló el jefe de Estado.



Para Macri, ambos países van a "trabajar en conjunto en una futura relación" para "encontrar las maneras de mejorar e incrementar nuestra relación comercial en conjunto con otros espacios de cooperación", tales como "el tráfico de droga" y "el terrorismo".



"Hay muchas maneras en las que podemos cooperar", señaló el Presidente, y opinó que pese a que Estados Unidos exporta productos a muchos mercados que Argentina también quiere, "podemos focalizarnos primero en áreas que nos podemos complementar".



"Nosotros podemos focalizarnos primero en áreas que nos podemos complementar y después para competir siempre hay tiempo", concluyó.



El pasado 15 de febrero, el presidente Mauricio Macri recibió una llamada telefónica de su par estadounidense, Donald Trump, quien según informó la Casa Rosada, lo invitó a visitar ese país.