“En un principio me chocó mi pareja con Darío Barassi”

Sin pelos en la lengua, Jimena Barón brindó una entrevista a la revista Watt y habló de todo. La actriz habló de su relación amorosa en la novela “Quiero vivir a tu lado” y causó polémica. “En un principio me chocó esa pareja”, confesó.

“Soy una mina sin filtros, digo lo que pienso y a veces la pago por eso. Como ahora que a veces publico algunas cosas y se arma”, se definió Barón.

“Todo lo que digo y subo es material para armar notas. Recién ahora logré no hacerme cargo de lo que piensan los demás, de si les gusto o no. Hay que entender cómo es esto, para poder vivir con ello”, remarcó.

Consultada sobre el romance de su personaje, Floro, con el de Darío Barassi, Redondo, dijo: “Grabo más que nada con él. En un principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe”.

Y siguió: “Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo. A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años. Es un placer. La historia va cada vez mejor. Hace muchos años que no la paso tan bien grabando, me río mucho“, aclaró.

Por otro lado, la actriz se encuentra practicando para participar en Bailando por un Sueño.

“Este año seguramente vuelva a estar en el Bailando. Estoy en un momento de mi vida en el que cada vez me importa menos todo, no me engancho con nada y busco pasarla bien”, cerró Barón.