Música para volver a disfrutar

Michael Jackson – Off the Wall. Uno de los hitos más grandes en la historia de la música disco-funk que apareció cuando se terminaba la década de 1970. Michael apenas tenía 20 años y desconocía que este trabajo (su quinto álbum de estudio solista), para el cual contó con la producción del maestro Quincy Jones (que cumplió hace poco 84 años), sería el primer escalón hacia un estrellato sin límites que tendría por siguiente estación, nada más ni nada menos que Thriller (1982). Son 10 temas, uno mejor que otro, la mayoría para gastar el piso de acrílico iluminado de la pista, desde la apertura con el adictivo “Don’t stop ‘Til you get enough” hasta el cierre con “”Burn this disco out”, pasando por ese soul disco danzarin tan lindo llamado “Rock with you”, aunque hay también un lento que se transformaría en un clásico: “She’s out my life”. El arte original de la cubierta del vinilo era como un libro, que cuando lo abrías completamente permitía apreciar la foto de un sonriente Michael Jackson de cuerpo entero. En CD se lanzó una edición especial remasterizada en 2001.

Huey Lewis and The News – Sports. Los ’80 fueron una de las década más prolíficas de la historia en cuanto a diversidad y calidad musical. Huey Lewis and The News, agrupación nacida en San Francisco (Estados Unidos), estaba entre las bandas que a pesar de no figurar entre las más populares, su calidad musical era de primera y con una propuesta única de pop, new wave, mezclado inteligentemente con rock, rhythm & blues, y toques de jazz. Sports fue el tercer disco de la banda liderada por ese carismático y excelente cantante y armoniquista llamado Huey Lewis, que contenía puros hits como “The heart of the rock & roll”, “Heart and soul”, “I want a new drug” y la balada “If this is it”: No puedo evitar pensar que una de las mejores críticas que se hicieron de este disco estuvo a cargo del personaje interpretado por Christian Bale en la película “Psicópata Americano” (“American Psycho” – 2000): el yuppie refinado, demencial y amante de la música, Patrick Bateman. “Cuando apareciò “Sports” en el '83 – decía Bataman mientras preparaba la escena del crimen para deshacerse de un rival financiero – creo que llegaron a definir su estilo comercial y artístico. Todo el album tiene un sonido claro, limpio, y una patina nueva de profesionalidad consumada que tiñe sus canciones de una gran energía”.