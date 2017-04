Video: el emotivo rescate de un camionero a un lobo deshidratado

Un camionero brasileño se encontró un lobo deshidratado en la ruta. El hombre lo ayudó, le dio agua y el animal se fue. Se trata de un lobo de crin, que se puede encontrar en algunos países sudamericanos.

El lobo de crin es considerado el menos lobo de los lobos. ​No vive ni en Europa ni Asia, no es carnívoro, no se mueve en manada y no aulla. Es un ejemplar bastante particular.