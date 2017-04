¿Cuánto costará regalar un huevo de chocolate en estas Pascuas?

En estas Pascuas, regalar un huevo de chocolate costará entre un 30% y un 40% más caro que en 2016. Los precios varían de acuerdo a los comercios elegidos pero, en cuestión de ahorro, los huevos artesanales ganan terreno.

A pocos días de Semana Santa, los principales comercios de Mendoza ya exhiben en sus góndolas los productos de la canasta de Pascuas. Los precios de un huevo de chocolate van desde $20 (artesanal) hasta $4.700 en una chocolatería exclusiva de la provincia.

El Sol realizó una recorrida por supermercados, chocolaterías y panaderías para verificar qué es lo más conveniente en relación precio-calidad.

Los mendocinos que opten comprar en una chocolatería, pueden conseguir un huevo de chocolate bañado con cobertura de chocolate desde $40 a $4.700 pesos.

Los productos exhibidos en Tartufo

"Nuestros productos contienen un gran porcentaje de cacao lo que lo hace más saludable en comparación con los que venden en supermercados", explicó Juan Flores, gerente de Tartufo.

Uno de los huevos "premium" que ofrece Tartufo

El empresario adelantó que esperan un incremento en las ventas a pesar de los aumentos de precio. "Nosotros hemos aumentado entre un 25% y 30% porque subió la materia prima", remarcó Flores.

En el caso de optar por grandes cadenas de chocolates, se puede conseguir un huevo de 35 gramos a $25, de 165 gramos a $130, uno de 250 gramos a $200 o en tamaño familiar, 1 kilo a $890.

Los huevos de Pascuas coparon las góndolas de los supermercados

En las cadenas de supermercados se puede conseguir gran variedad de marcas a precios que oscilan entre los $50 y $400. En cuanto a las roscas de Pascua, en el súper cuestan aproximadamente $100.

Roscas de Pascua

Huevos artesanales, la opción más económica

En los últimos años, hubo un crecimiento de emprendedores que realizan los huevos de Pascua artesanales a un precio más económico que en las grandes cadenas. La promoción se realiza principalmente a través de redes sociales o "boca en boca".

Nancy Andreu, es una repostera mendocina que desde hace varios años elabora huevos y roscas de Pascua.

"No he aumentado los precios con respecto al año pasado porque el chocolate no aumentó. Prefiero cobrar barato y que todos puedan comprar", detalló la mujer.

Andreu ofrece huevos de 60 gramos a $20, uno de 90 gramos a $35 y uno de 200 gramos a $300.

Huevos artesanales

" Los huevos están hechos en chocolate semi amargo, con leche o banco. Todos están rellenos con bombones de dulce de leche, crema de menta y avellanas. Además, la decoración es con chocolate blanco y nueces", detalló la repostera.