"Simeone está condenado a ser el DT de la selección argentina"

El ex goleador Gabriel Batistuta auguró hoy que Argentina "va a ir al Mundial" de Rusia aunque admitió no estar "tan tranquilo", y pronosticó que Diego Simeone está "condenado a ser el técnico de la selección".

Batistuta reclamó a la dirigencia "un cambio ya" en el fútbol argentino y evaluó que si Argentina no llega a clasificar al Mundial de Rusia debe ser asimilado como la última "gran oportunidad" de encontrar el rumbo.

"Argentina va a ir al Mundial pero no estoy tan tranquilo", sostuvo Batistuta y pidió "evitar" jugar el repechaje ante un equipo de Oceanía por más débil que sea.

"No estoy relajado porque los partidos hay que jugarlos en instancias en las que no estás tranquilo, hay mucho nerviosismo, ganas de jugar el Mundial, muchas cosas que te juegan en contra. Yo si fuera peruano jugar con Argentina me da la posibilidad demostrarme y algún equipo grande tal vez me compre", señaló.

En cuanto al repechaje "trataría de evitarlo", dijo teniendo como experiencia haber jugado esa instancia ante Australia para el Mundial de Estados Unidos 1994.

"La pelota sigue siendo redonda pero rebota para cualquier lado. No me quedaría tranquilo", consideró en una entrevista con TyCSports.

Batistuta también evaluó que en caso de que Argentina no clasifique "sería una gran oportunidad" de que el fútbol argentino se recupere.

"El fútbol argentino tiene que cambiar ya y hacer las cosas bien. No quiero que Argentina quede afuera ni que vaya al repechaje. Pero puede ser la última advertencia porque (no ir al mundial) más bajo no se puede", señaló.

"El fútbol -agregó- nos viene advirtiendo. Viene de larga data el problema".

Recordman en goles del seleccionado (54) durante más de una década hasta que lo quebró Lionel Messi, dijo entender tácitamente a Simeone, cuando se le preguntó si aceptaba que un entrenador diga que no es su momento para dirigir a Argentina.

"Están hablando del Cholo. El Cholo está condenado a ser el técnico de la selección. Creo que está esperando que se acomoden las cosas", señaló.

Lamentó que Lionel Messi sea cuestionado: "Lo han matado a Messi porque si el no quería venir inventaba una lesión y se quedaba en Europa".

Finalmente, Batistuta opinó que la selección actual "no está muy conectada con la gente a pesar de haber jugado tres finales".