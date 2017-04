Los rivales de los mendocinos en los 32avos de la Copa Argentina

River Plate, actual campeón, enfrentará al modesto Atlas, de la Primera D, mientras que Boca Juniors, el que más veces ganó el torneo con tres títulos, se medirá con Gimnasia y Tiro de Salta, del torneo Federal A, en la fase de 32vos. de final de la Copa Argentina de fútbol que se sorteó hoy en el predio de AFA, en Ezeiza.

Asimismo, el sorteo del certamen más federal del fútbol argentino, puso cara a cara a Independiente con Deportivo Camioneros, equipo que actúa en el Federal B, en un cruce de equipos encabezados por la familia Moyano.

El Comité Ejecutivo de AFA determinó que el campeón de la actual edición de la Copa Argentina clasificará directo a la Copa Libertadores 2018 ocupando el lugar Argentina 3.

En los 32vos. de final de la Copa Argentina ingresaron los 30 equipos de Primera División y los 34 equipos restantes que se completan con 12 equipos de la B Nacional, 5 de la Primera B Metropolitana, 4 de la Primera C, 2 de la Primera D, 7 del Federal A y 4 del Federal B.

De los 64 equipos que tomarán parte de los 32vos. de final aún restan confirmarse dos, correspondientes al Federal A, debido a que dos cruces clasificatorios aún están en desarrollo.

River, ganador de la pasada edición tras vencer en la final a Rosario Central (4-3), iniciará su camino hacia el bicampeonato ante Atlas, tercero en el campeonato de la Primera D, un rival que en los papeles previos parece accesible pero que, con toda seguridad, tratará dar el gran golpe de escena frente a uno de los poderosos del fútbol doméstico.

Por su parte, Boca, ganador del certamen en 1969, 2012 y 2015, se las verá con Gimnasia y Tiro de Salta. El puntero del torneo de primera división tendrá un cruce complicado ante el conjunto salteño, líder de la Zona 5 del Torneo Federal A.

Sin dudas, el cruce más llamativo de la ceremonia fue el de Independiente y Deportivo Camioneros, equipo del Federal B.

El "Rojo" de Avellaneda es presidido por Hugo Moyano, quien el 26 de agosto de 2008 fundó el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, cuyo presidente en la actualidad es su hijo mayor, Pablo.

Asimismo, en otros partidos atractivos, San Lorenzo se medirá con Cipoletti de Rio Negro y Racing tendrá que esperar por el ganador de la eliminatoria entre Atlético Mitre (Santiago del Estero) o Unión Aconquija (Catamarca).

Huracán, campeón de la edición 2014, se las verá con Defensores Unidos de Zárate, mientras que Rosario Central, que fue finalista y perdió las últimas dos finales, enfrentará a Cañuelas.

El programa de partidos quedó de la siguiente manera:

River Plate – Atlas.

Boca Juniors – Gimnasia y Tiro de Salta.

Independiente – Deportivo Camioneros.

San Lorenzo – Cipolletti (Río Negro).

Racing Club – Atlético Mitre o Unión Aconquija.

Vélez Sársfield – Leandro N. Alem.

Newell's Old Boys – Central Norte (Salta).

Estudiantes de La Plata – Pacífico General Alvear (Mendoza).

Gimnasia y Esgrima La Plata – Defensores de Villa Ramallo.

Banfield – Chaco For Ever.

Huracán – Defensores Unidos de Zárate.

Quilmes – Gimnasia y Esgrima (Mendoza) o Unión de San Juan.

Lanús – Sportivo Barracas.

Arsenal – Sacachispas.

Rosario Central – Cañuelas.

Defensa y Justicia – Sol de Mayo (Río Negro).

Temperley – Sportivo Las Parejas (Santa Fe).

Tigre – Deportivo Riestra.

Sarmiento de Junín – Brown de Adrogué.

Unión de Santa Fe – Nueva Chicago.

Talleres de Córdoba – Defensores de Belgrano.

Colón de Santa Fe – Independiente Rivadavia de Mendoza

Atlético de Rafaela – Almagro.

Belgrano de Córdoba – Estudiantes de Buenos Aires.

San Martín de San Juan – Atlanta.

Godoy Cruz de Mendoza – Santamarina (Tandil).

Aldosivi de Mar del Plata – Central Córdoba (Santiago del Estero).

Olimpo de Bahía Blanca – Ferro Carril Oeste.

Patronato de Paraná – Deportivo Morón.

Atlético Tucumán – All Boys.

Guillermo Brown de Puerto Madryn – Chacarita Juniors.

Argentinos Juniors – Instituto de Córdoba.