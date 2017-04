Anuncian tormentas para el viernes y probabilidad de nevadas en Cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado probabilidad de tormentas aisladas y precipitaciones para el viernes. Además, se prevé nevadas en Cordillera. La temperatura mínima está estimada en 9º, en tanto la máxima no superaría los 20º.

Según refirió a El Sol el meteorólogo Guillermo Vottero, para el viernes hay una perturbación atmosférica que puede llegar a generar mal tiempo. Se pueden producir precipitaciones relativamentes moderadas, con gran cantidad de agua, en la zona Central.

“El frente puede ingresar de la zona de Comodoro Rivadavia hacia el norte y, obviamente, Mendoza está incluida en la región afectada. También se prevé posibilidad de nevadas en Cordillera”, expresó Vottero.

“La intención no es asustar ni alarmar a la gente, sino informar para que todos tomen los recaudos necesarios. Las tormentas y precipitaciones previstas para el viernes no necesariamente tienen que ser similares a las del martes, todo es variable. No siempre se repiten los fenómenos”, culminó.

La super tormenta granicera de este martes provocó serios problemas desde el Valle de Uco hasta el Gran Mendoza.

Además de la caída de granizo, que provocó roturas en vehículos, la cantidad de agua que precipitó y superó el promedio de abril, generó inundaciones en calles, viviendas y autopistas, con evacuados principalmente en el departamento de Guaymallén.