Refugiarse durante la tormenta, un problema más de la gente sin techo

A diferencia de las personas que debieron ser evacuadas, quienes luego regresarán a sus hogares, la gente en situación de calle de Mendoza debió padecer la tormenta como otro problema al que, tristemente, están acostumbrados.

En los refugios ofrecidos por el Gobierno pasaron la noche alrededor de 50 personas, un número promedio de atención que mantienen estos centros. En el Gran Mendoza, donde se concentra la mayoría de las personas sin techo, existen unos 130 individuos sin hogar.

El director de Contingencia Social, Alejandro Verón, sostuvo que se sigue manteniendo ese número desde el año pasado, aunque por estas fechas varía por los trabajadores golondrina. "Termina la cosecha y quedan en la zona, tratamos de captarlos rápidamente para abordar la situación. Uno de los puntos más positivos es que no hay familias en la calle ni se ha incrementado este tipo de población", afirmó.

El Gobierno tiene convenio con tres refugios para que las personas que viven en la calle puedan pasar la noche. Uno de ellos, en calle Dorrego de Guaymallén, funciona con ingreso a las 20.30 y se sale a las 8 del día siguiente, luego del desayuno.

Los otros dos pertenecen a Remar, uno para mujeres y otro para hombres, ubicados en Federico Moreno de Ciudad y en Dorrego de Las Heras, respectivamente. La diferencia es que son lugares de tránsito libre y funcionan no solo de noche. "Durante el día pueden aprender un oficio. El año pasado tuvimos a personas que se reincorporaron al sistema laboral", explicó Verón.

Sin embargo, más de la mitad de los que no tienen techo no concurren a estos centros. Leandro, un joven de Malargüe que llegó hace poco al Gran Mendoza, contó que pasó la noche con un toldo bajo el saliente de un techo. "Aguantás ahí como podés, en algún momento pasa", afirmó.

La plaza Pellegrini sobre calle Alem y los alrededores de la Terminal -adentro no desde el 2016- continúan siendo lugares usuales donde se pasa la noche y es "fácil" encontrar espacio para cubrirse y dormir.

Los motivos por los que algunos rechazan los refugios son variados. Entre ellos, algunos mencionan las reglas -como no fumar o tener que ducharse-, mientras que otros aseguran que el trato es peor que dormir a la interperie.

"A veces te roban las cosas, pero nunca sabés quién. Un par de veces y no vas más", relató Gabriel, quien trabaja cuidando autos en Ciudad. En otros, es precisamente su trabajo lo que les impide ir hasta el lugar. "Si vos trabajás durante la noche o hasta las once, tenés que elegir quedarte afuera o no laburar", añadió.

Por su parte, "Gringo", un argentino que hace varios meses vive en las calles mendocinas, aseguró que siempre se encuentran nuevos motivos por los que se elige no ir a los refugios, incluso con la tormenta encima. "Al que quiera saber por qué no, que vaya y se fije. Que pruebe una noche ahí", recomendó.

Teniendo en cuenta que también existen personas que deciden vivir en la calle, rechazar los refugios es otra variante de esa elección. Desde el Gobierno, Verón sostuvo que se debe respetar la libertad de la persona.

"Mientras no esté infringiendo la ley, tienen derecho a vivir como quieren. Hay adultos que eligen la situación de calle: no se los puede obligar. Nosotros tenemos que acompañarlos en lo que podamos para garantizar sus derechos, pero no estamos a para ir a detenerlos con la Policía y llevárnoslos", explicó el director.