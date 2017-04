"Defensa Civil avisó de vientos fuertes, nunca de una tormenta granicera"

Jorge Difonso, intendente de San Carlos, dejó de manifiesto, otra vez, las falencias de la Dirección de Defensa Civil a la hora de alertar sobre fenónemos con el que golpeó a buena parte de la provincial este martes.

En diálogo con Elevediez, el jefe comunal afirmó que "el alerta que circuló por los correos de Defensa Civil fue por vientos fuertes en ningún momento fue el alerta por tormentas graniceras. Sólo observamos que cerca de las 17 comenzó a formarse una nube imponente que descargó en la tormenta que nos toco vivir.

El intendente detalló además cómo encontró San Carlos este miércoles por la mañana. "Fue una tormenta muy fuerte en horas de la tarde del martes, trabajamos toda la noche, se han asistido a más de 200 familias y todavía tenemos registros de personas que estamos visitando. Las personas que se han autoevacuado se han dirigido a casa de familiares y ahora están regresando a sus casas. En este caso no utilizamos albergues porque no fue necesario. El problema acá son los techos de las viviendas, no solo en las precarias sino en viviendas de barrios, del casco céntrico donde el granizo hizo un daño muy grande, por ahora estamos trabajando en la asistencia, mediante nylons, colchón, frazadas, zapatillas y demás", relató.

Además, afirmó: "Con Aysam tuvimos que triangular porque se colapsó una cloaca en calle San Martín Norte, quiero agradecer porque estamos coordinando con Irrigación y sus maquinarias, agradecer a los intendentes que han llamado para ofrecerse, Godoy Cruz, San Rafael, Tunuyán. Ahora ya con el sol viendo el relevamiento productivo porque estamos en la última semana de cosecha y también hubo una afectación productiva".

¿Cómo resuelven la situación de aquellas familias que se han visto afectadas en sus viviendas?

Hay distintos grados de daños, nosotros hoy estamos ayudando con lo que está a nuestro alcance. Estimo que después de declarase un zona de emergencia existe la posibilidad para acceder a créditos para poder refaccionar las casas que fueron dañadas, para dar una solución más definitiva porque por ahora esto es una ayuda temporal.

¿Qué trámite tiene que hacer o cómo pueden comunicarse con la Municipalidad para poder recibir ayuda?

Voy a dar dos números de teléfonos que es Emergencia y Defensa Civil, ya sea llamadas o mensaje de texto: 2622530208 – 2622430633, estos números sólo son para la gente de San Carlos.