Lorenzetti intimó a Carrió y a Servini a que se retracten

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, envió sendas cartas documento a la jueza federal María Servini de Cubría y a la diputada Elisa Carrió exigiéndoles que se retracten "en el término de 24 horas" de las acusaciones públicas que le formularon.

Carrió está redactando un texto para impulsar el juicio político del magistrado y Servini lo criticó, por el fallo que definió la Corte de que los jueces deben dejar su cargo a los 75 años y además, por haber separado a su hijo del Consejo de la Magistratura.

En el texto a Carrió, Lorenzetti dice que "usted me ha denunciado por enriquecimiento ilícito en enero de 2015. Presenté voluntariamente al juez todas mis declaraciones juradas desde mi ingreso a la Corte Suprema.... Mi patrimonio fue investigado y hay una sentencia firme. Usted fue informada de todo eso y lo aceptó... No obstante eso, continuó con sus acusaciones", le dice el miembro de la Corte a Carrió.

"Han adoptado la forma de la difamación, destinada a desgastar mi credibilidad", señala en una parte el texto del juez del máximo tribunal a la jueza Servini.

"Es extraño que usted denuncie todo esto ahora, cuando antes no lo hizo institucionalmente. No es serio que diga esto ahora y que no lo haya hecho antes", dice el texto que Lorenzetti le envió a Servini.

Carta documento de Lorenzetti a Servini

Carta documento de Lorenzetti a Carrió