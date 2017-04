Verónica Ojeda: “Maradona me pedía que me disfrace de mujer policía”

En diálogo con Ulises Jaitt en el programa radial El Show del Espectáculo, Verónica Ojeda reveló intimidades sexuales con Diego Maradona.

Consultada sobre la posibilidad de volver a Bailando por un Sueño, Ojeda dijo: “Estar en el Bailando fue una experiencia muy buena, me trataron súper bien, son muy generosos, pero ya pasó en mi vida, hoy la verdad que si me llaman les digo que no porque tengo otros proyectos”. “Si yo voy al Bailando ellos se benefician porque garpa el cruce con Rocío Oliva”, agregó recordando que la actual de Maradona ya está confirmada para el certamen.

Sobre los rumores que la vinculaban a un empresario, dijo: “Quiero vivir la vida, disfrutar de mi hijo, mis amigos y los viajes. Cuando estás en pareja tenés que dedicarle tiempo, estar con el, darle explicaciones. Estuve muchos años en pareja y ahora no tengo ganas. Con Maradona estuve 9 años en pareja, intensos, los sentí como el doble de tiempo”.

Por otro lado, aclaró: “No extraño estar al lado de Maradona, en su momento sí porque íbamos y veníamos pero hoy por hoy como pareja no estamos más y es el papá de Dieguito Fernando. Ya no existen sentimientos como pareja, toda la vida voy a estar junto a él por el hijo que tenemos. El día que Diego me necesite voy a estar siempre, aunque podemos estar peleándonos, él sabe cómo soy yo. No cerramos la boca”.

Pasando al terreno hot, Ojeda confesó que tiene fantasías sexuales con Brad Pitt, y que le encantaría tener relaciones “en un avión”.

Luego, sin pelos en la lengua, reveló: “Tuve sexo con Maradona en una pileta en una fiesta en Colombia y estaba lleno de gente, no sé si se dieron cuenta”. Y también recordó: “Diego me pedía que me disfrazara de mujer policía, le gustan los disfraces. En el sexo oral, del 1 al 10, le pongo un 8, importa”.

“Diego fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mi, teníamos muy buena piel, nadie lo superó. Estuve casi 2 años sin tener sexo”, aseguró.

“La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco. Es el amor de mi vida, siempre lo dije”.

Por último, contó que “vale la palabra chancha en el sexo” y que su lugar favorito para tener sexo es en la playa, y reveló que tuvo “muchas propuestas indecentes”. Para Verónica, “el tamaño no importa, importa la calidad, puede ser grande y no saber usarla”.

Escuchá la entrevista a Verónica Ojeda.