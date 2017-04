¡Bomba! Paz Cornú dice que salió “con Macri y Scioli”

Acostumbrada a generar revuelo con sus curvas y sus fotos y videos sugestivos junto a Karina Jelinek, su gran amiga, esta vez Paz Cornú provocó un torbellino con sus declaraciones en revista Gente, donde la diseñadora confesó que salió con Mauricio Macri y con Daniel Scioli.

“Toda mi vida me llamaron tipos públicos, incluso desde antes de que apareciera en los medios mi amistad con Kari, pero nunca lo conté. Hasta llegué a salir con Mauricio Macri, hace mil años, cuando se separó de Isabel (Menditeguy). Pero bueno, son cosas que forman parte de mi pasado”, contó casi sin querer queriendo.

Pero la cuestión no terminó ahí, ya que mientras se realizaba la entrevista, su mamá estaba presente y se despachó con otra revelación de su hija. “¡Con Daniel Scioli también saliste!“, lanzó ante la mirada atónita de Paz, y el pedido de confirmación de la periodista que hizo la nota.

“Sí, salí con Macri y con Scioli. Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con Karina. Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme”, reveló. Estas confesiones… ¿serán el principio del fin de la grieta en la Argentina?