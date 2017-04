Gallardo habló de la posibilidad de ser el DT de la selección

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró hoy que no piensa en dirigir al seleccionado ni se ofrece, y que "si algún día se da" será porque lo merece, aunque enfatizó que está donde quiere actualmente.

"Yo no estoy en eso de cuándo debe ser mi momento. Disfruto en el lugar que estoy, no me ofrezco ni tengo opinión de cuándo. Si algún día se da será porque lo merezco o soy el indicado, mientras tanto estoy en el lugar que quiero estar", dijo Gallardo en una entrevista con el canal TyC Sports.

Gallardo, de grandes campañas en River, es candidato natural cuando se pone en duda la continuidad del entrenador del seleccionado, pero prefirió mantenerse al margen.

Consideró el técnico de River que el seleccionado clasificará al Mundial de Rusia: "yo no digo sin problemas, pero si creo que va a terminar clasificando".

De todas maneras reiteró la crítica a la dirigencia del fútbol argentino, al sostener que no se puede "seguir mirando para otro lado, viendo a ver quién nos resuelve los problemas".

"Me disgusta la situación del fútbol argentino, lo vengo diciendo hace tiempo, y a veces me canso de manifestar cuestiones que tiene ver con la crisis. No podemos seguir mirando para otro lado, viendo a ver quién nos resuelve los problemas", concluyó.