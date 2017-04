El adiós del Chapu Nocioni: "Me voy tranquilo"

El alero santafesino Andrés Nocioni confió hoy que decidió retirarse del basquetbol tras haber disfrutado "todo" lo que le dio ese deporte, y que por lo tanto se va "tranquilo".

"Yo he disfrutado todo. Me voy muy tranquilo, con una paz y tranquilidad, sabiendo que quedan dos meses en los que voy a dar lo mejor. Quiero volver a ganar, no se me van las ganas. Sería muy lindo ganar la liga y la Euroliga juntos (a sus compañeros), porque lo he pasado muy bien con ustedes", señaló Nocioni.

"Chapu" brindó hoy una conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por su esposa y sus tres hijos, en el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabeu, donde dio a conocer los motivos que lo llevaron a anunciar ayer su retiro del basquetbol al finalizar la presente temporada.

"Me he vaciado y por eso tomé la decisión, porque para el jugador que se siente vacío es más fácil despedirse, porque siente que lo ha dejado todo", agregó.

Posteriormente, el santafesino hizo un racconto de los lugares que lo marcaron jugador: el Baskonia, los Chicago Bulls, el Madrid, y por supuesto la Generación Dorada.

"Me hizo darme cuenta lo que es ser profesional. Lo mío era muy natural antes de venir a España y gracias a Baskonia encontré el camino a mi carácter y poder darlo al equipo", puntualizó.

Al momento de referirse a los Bulls, "quiero agradecer a Chicago por darme la oportunidad de jugar en la NBA. Me fui de la NBA cuando quise porque no fue mi terreno, pero Chicago sí lo fue. La pasé bien en Chicago y fue algo muy increíble poder ver a Jordan y a jugadores que veía solo por televisión al lado mío".

Y por supuesto, no podía faltar la Generación Dorada: "Me hizo creer en estos valores. Me hizo compartir con amigos un equipo y eso no es fácil de conseguir en este mundo que ha cambiado mucho desde que empecé. Dejaron todo el egoísmo personal por una camiseta, un país, por la gente". "El Real Madrid, me dio la oportunidad de ser el Chapu. No me ficharon para otra cosa, sólo para desplegar todo lo que había traído desde Gálvez (Santa Fe) y creo que lo logré", afirmó.