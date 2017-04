Prison Break: sólo para fanáticos

Un año después de que se estrenara el regreso de Los expedientes secretos X, Fox genera otro regreso esperado: Prison Break retorna con bombos y platillos hoy a las 23, el mismo día que se estrena en los Estados Unidos.

¿Cuál es la gracia de este regreso? Bueno, además de sus fantásticos protagonistas, que funcionan tan bien juntos (componen a la mejor dupla de DC Legends of Tomorrow) es que, casi casi, todo vuelve a empezar.

La serie había terminado con la muerte de Michael Scofield (Wentworth Miller), llorado por su esposa Sara (Sarah Wayne Callies), su hijo Mike y su hermano Lincoln Burroghs (Dominic Purcell). Ahora tenemos nueve episodios en los que la rueda vuelve a girar, pero en sentido inverso. ¡Sí, porque Lincoln descubre por intermedio del inefable T-Bag (Robert Knepper) que quien fuera a rescatarlo 7 años atrás de la cárcel está vivo y preso Yemen! (Ese afán que tienen los estadounidenses por involucrar al mundo árabe llega a ser exasperante, ¿hacía falta?).

Sí, más rosca no podían darle. Sin embargo, ya en el primer capítulo el espectador queda atrapado por la forma en la que se van presentando los hechos, de manera muy vertiginosa. A tal punto que los personajes secundarios que rodean a los nombrados (hermanos, ex convicto y esposa) quedan en un evidente segundo plano (hasta el nuevo esposo de Sara), porque todo es acción, artes marciales y un nuevo rescate que, por supuesto, no será nada fácil.

Al finalizar cada episodio, como es costumbre para la gente de Fox, lo tendrás subido en su App y en Fox Play. Pero si sos fan y no podés esperar hasta mañana, esta noche acostate tarde para verlos.

Por Patricia Daniele | Twitter: @Pato_Daniele