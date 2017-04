El desgarrador descargo de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca

Tras la entrevista en la que Ricardo Biasotti, ex de Andrea del Boca y padre de su hija Anna Chiara, contó su versión sobre la conflictiva historia familiar que lo llevó a no tener relación con la adolescente desde hace 8 años, llegó la respuesta.

Pero esta vez no fue la actriz quien salió a desmentirlo, sino su propia hija, quien subió una serie de videos a las redes sociales, en los que cuenta su versión, y se quiebra en llanto.

“Empezando por 2015, yo teniendo 14 años me tuve que encontrar con Ricardo para que me firmara el permiso de trabajo en Mamá Corazón. Primera mentira: no había ni custodia, ni asistente de abogado, ni nada. Estaba a pedido mío mi tía Anabella y mi abogado afuera. Yo y Ricardo estábamos adentro en una mesa solos. Era suficientemente incomodo estar a solas con él y tener que mirarlo a los ojos porque me traía malos recuerdos“, explicó.

“Si él hubiese hecho las cosas distintas no estaríamos en esta situación. Él tiene mi número de teléfono desde los seis años. Ya que cuando me quedaba con él, no me dejaba llamar a mamá, entonces ella me compró un celular“, revelo Anna Chiara

En el descargo, con cinco videos, la adolescente dijo: “Yo los conozco a los dos, a los polos opuestos que son la madre y el padre, y por eso tomé la decisión que tomé hace muchos años. Nadie me lavó el cerebro, sino que yo sé las situaciones que viví”.

“Hay mucha mala gente. No crean todo lo que salga en la tele”, cerró entre lágrimas.