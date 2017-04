Messi: "El título que más disfruté fue el de las Olimpiadas"

Lionel Messi ofreció una entrevista distinta, más humana, a la revista Esquire México y Latinoamérica donde afirmó que el título que más disfrutó fue "las olimpiadas", a pesar de haber conseguido todo con el Barcelona. El argentino logró el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El 10 comprende que en Argentina se le pida la Copa del Mundo: "Entiendo a la gente que pide y exige a su selección que gane algo, pero nadie más que quienes formamos parte de un equipo nacional queremos ganar ese título".

No en vano, el título que más ilusión le ha hecho fue con la Albiceleste: "El título más valorado es el de las olimpiadas, porque es un torneo que se juega una vez en la vida y es donde se convive con muchos deportistas de diferentes disciplinas".

El rosarino reveló que "para poder llegar a ser un jugador elite hubo muchos sacrificios, pero no más de los que hace cualquier trabajador para dar una vida digna a su familia". Otro de los sacrificios es haber estado alejado de la familia: "Voy a nombrar un sacrificio que quizás no a todos les pasa, y es el más importante en mi vida; me refiero al de vivir esta vida desde muy chico fuera de casa, de mi familia, de mis hermanos y amigos; es duro, pero yo lo elegí, y hoy lo asumo como necesario para poder estar disfrutando del futbol".

Todo esto hace que "las críticas me tienen sin cuidado. Sabemos a qué estamos expuestos hoy en día", destacó.

Para terminar, destacó la etapa vivida con el Barcelona bajo la batuta de Guardiola: "Para mis compañeros y para mí es un orgullo haber formado parte de ese equipo y haber ganado todo lo que se ganó en esa etapa del Barcelona, donde Guardiola encontró el balance y la forma de juego para explotar las cualidades de cada uno de nosotros".