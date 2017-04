Familia mendocina necesita ayuda: “No tenemos para comer”

“Los días no son fáciles, más sabiendo que tus hijos no siempre tienen para comer. Los priorizamos siempre en sus comidas, pero no es fácil”, así comenzó su relato Jonathan López, que desde hace siete años vive con Bety, su esposa, sus tres hijos y un nieto, en un asentamiento en Rodeo de la Cruz.

La familia está en un estado de indigencia absoluto. La casa en la que se encuentran, obviamente inhabitable, se les viene abajo. “El año pasado las lluvias destruyeron una habitación de las dos que teníamos y eso hizo que hoy estemos todos durmiendo en el comedor. Amontonados y sin las comodidades necesarias allí dormimos, comemos, los chicos hacen las tareas. Así estamos. Esa es nuestra realidad”, contó Jonathan, único sostén de la familia.

Una oportunidad, sólo eso

“Uno no se acostumbra a vivir en este estado, pero es lo que nos toca. Es la realidad que tenemos y le hacemos frente aunque duela. Por el momento el único ingreso que hay en la familia es el mío, el que realizo con mis changas”, dijo López que aclaró: “Bety es ama de casa. Ella cuida a los chicos que tienen 5, 3 y 16 años, la mayor es de otro matrimonio”. La joven, además, tiene un bebé de un año y medio que también vive con ellos.

A la hora de hablar de las necesidades, López dijo que son muchas, pero sobre todo, necesitan materiales de construcción. “Yo sé mucho de albañilería y mi idea es poder construir otra habitación . Por ahora los arreglos que he hecho han sido con barro porque no tengo plata para materiales, pero me gustaría poder hacer las cosas bien”, expresó.

Por ello, la familia solicita ladrillos, cemento, arena, palos. “Desde Desarrollo Social de Guaymallén no nos pueden ayudar más que con nylon y bolsones de alimentos ya que vivimos en un asentamiento. Por lo que ayuda del Gobierno no tenemos ni tampoco soluciones para salir de este estado. Yo no quiero nada regalado, sí una mano para arrancar”, manifestó el hombre.

Frente a esto, Silvia Donati, Directora de Desarrollo Social de Guaymallén refirió a este medio: “No los podemos ayudar con materiales porque no tienen la titularidad de sus casas, son viviendas usurpadas. Pero, a pesar de ello, les brindamos la ayuda que necesitan y no sólo material sino que, además, les brindamos contención”.

“Estamos trabajando en conjunto para crear una Unión Vecinal. Tenemos intenciones de crear un merendero. Estamos al tanto de todas las necesidades y los asistimos constantemente”, refirió la funcionaria.

Respecto a la escolaridad de los pequeños, Jonathan dijo que asistían a la escuela aunque aún no habían podido comprar los útiles exigidos por las docentes ni el guardapolvo. “Van con lo puesto. Pudimos comprar un cuaderno, una mochila y una caja de colores. Hasta que pueda acomodarme van así”.

Pero no sólo necesitan materiales de construcción, didácticos y ropa, sino que los alimentos también son escenciales: “Hacemos todo por alimentar a los chicos, a veces, no es fácil. Los adultos podemos aguantar pero ellos no, por lo que siempre los priorizamos”, manifestó López.

Ayudemos a ayudar

Esta familia espera la oportunidad todos los días. Mientras, tiene que subsistir. Para ello, solicitan materiales de construcción, alimentos, leche, ropa para niños y adultos, materiales didácticos, útiles escolares. Los interesados en ayudar podrán hacerlo comunicándose al 2615557644.